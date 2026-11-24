A Seleção Brasileira venceu por 1 x 0 Tanzânia, nesta terça-feira (24/11), pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial Sub-17, disputado no Qatar. Com o resultado, o Brasil manteve os 100% de aproveitamento, com seis pontos na liderança do Grupo I e garantiu vaga antecipada às oitavas de final. A Irlanda, que venceu por 2 x 0 a Costa Rica, aparece em segundo, com três pontos. A Canarinho volta a campo na sexta (27/11) para encarar os costa-riquenhos, às 11h (horário de Brasília).
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A Tanzânia começou a partida tentando surpreender. Logo aos quatro minutos, Mbegelendi avançou pelo lado esquerdo e arriscou uma finalização forte. A bola passou por cima do gol defendido por Gabriel Werneck. Dois minutos depois, o Brasil respondeu: Rodrigo Júnior aproveitou uma sobra na entrada da área, mas bateu acima da meta.
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O gol brasileiro saiu aos 14 minutos. Rodrigo Júnior recebeu dentro da área pelo lado direito e cruzou para trás. Eduardo Conceição tentou finalizar, mas não acertou em cheio na bola. Na sequência, Richard Wendel aproveitou a sobra e mandou para o fundo da rede.
O Brasil, entretanto, teve oportunidade de ampliar. Aos 42 minutos, Lucca Caramico recebeu pelo lado esquerdo, limpou a marcação e finalizou no canto. Entretanto, o goleiro Haji Abdalah mandou a bola para escanteio.
No segundo tempo, a Seleção Brasileira passou a ter dificuldade para furar a bem postada retranca do time da Tanzânia. O time comandado por Carlos Eduardo Patetuci teve mais posse de bola, mas não conseguia encontrar espaço.
Na melhor chance, aos 38, Eduardo Conceição fez boa jogada pelo lado esquerdo, tabelou com Samuel e correu para a área. Ele arriscou uma bicicleta, mas pegou mal na bola, que saiu por cima do gol.
BRASIL 1 x 0 TANZÂNIA
Segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo Sub-17
Data e horário: terça-feira, 24/11/2026, às 12h (de Brasília).
Local: Aspire Zone, em Doha, no Catar.
Gol: Richard Wendel, aos 14’/1ºT
BRASIL: Gabriel Werneck; Marcos Pesseti (Samuel, 28’/2ºT), Daniel Silva, Breno Sales (Iago Macahdo, 35’/2ºT) e Richard Wendel; Leonardo Cerci (Riquelme, Intervalo), Eduardo Pape e Lucca Caramico (Gustavo Afonso, 46’/2ºT); Eduardo Conceição (João França, 46’/2ºT), Kauê Furquim e Rodrigo Junior. Técnico: Carlos Eduardo Patetuci.
TANZÂNIA: Abdalah; Mahimbo , Mbegu, Lupuga e Kilendemo; Issa Chole (Mohammed, 34’/2ºT), Mihambo (Mbalasalu, intervalo), Mbegelendi (Sagwe, 20’/2ºT) e Hamis (Samsom, 34’/2ºT); Kibaila (Tondi, 20’/2ºT) e Kayanda. Técnico: Elieneza Nsanganzelu.
Árbitro: Abdulhadi Alruaile (Qatar)
Assistentes: Yousuf Al Shamari e Zahy Snaid Alshammari (ambos do Qatar)