Um bate boca na saída da zona mista encerrou a passagem de Neymar pelo Morumbis em 2026. Questionado sobre o que faltou para o Santos vencer o Grêmio, que conquistou três importantíssimos pontos e complicou a vida santista na briga por Libertadores, o camisa 10 ironizou a pergunta e dirigiu palavrões ao jornalista. O duelo entre as equipes ocorreu na última segunda-feira (23/11), pela 36ª rodada do Brasileirão.
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O jornalista fez uma pergunta de praxe ao jogador, questionando o que, além de gols, faltou à equipe santista no Morumbis. "Tu estava aonde, amigo? Que jogo você viu? Quais números [usados pelo comunicador]?", rebateu o camisa 10. Na sequência, outro profissional da imprensa entra na conversa e acrescenta as estatísticas.
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"O Santos finalizou 22 vezes, mas só sete no gol", acrescentou outro jornalista. Neymar, então, respondeu com ironia: "Então! Por que ele está falando merd*?", disse caindo na risada e deixando o local.
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Neymar se surpreende com derrota
O camisa 10 ainda teve outras falas polêmicas no pós-jogo da derrota por 2 x 0 para o Grêmio. Em uma delas, assumiu que não esperava o resultado e disse que, para ele, a vitória do Santos sobre o adversário "era certa". O astro também reconheceu a boa marcação gremista, mas avaliou que o Peixe controlou melhor a partida.
A gente não esperava essa derrota. Pelo contrário. Era vitória certa. Mas a gente deu o que o Grêmio queria. Eles marcaram bem. Mas a gente teve o controle do jogo e merecia o gol. Mas tem dia que a bola não entra, disse ainda em campo.
Com o resultado, o Santos se mantém na 9ª colocação, com 50 pontos e não depende apenas de si para se classificar à Libertadores. O Peixe precisará vencer as duas últimas rodadas, contra Vitória e Botafogo, e torcer por tropeços dos rivais. Para manter a esperança viva, uma boa notícia: a equipe encerra sua participação nesta edição de Brasileirão em casa, contra o Glorioso.