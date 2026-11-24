Senegal venceu o Marrocos em final tumultuada na Copa Africana de Nações - (crédito: Foto: Divulgação/@FootballSenegal)

Senegal foi reconduzido oficialmente ao topo do futebol africano. Nesta terça-feira (24/11), a Corte Arbitral do Esporte (CAS) anulou a decisão que havia retirado da seleção senegalesa o título da Copa Africana de Nações de 2025 e declarado Marrocos campeão. Com isso, o tribunal restabeleceu o resultado da final disputada em janeiro e confirmou a conquista dos senegaleses.

A disputa começou em 18 de janeiro, quando Senegal e Marrocos se enfrentaram no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, pela decisão do torneio. Depois de um empate sem gols no tempo regulamentar, a partida ganhou contornos dramáticos nos acréscimos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Primeiro, a arbitragem anulou um gol de Senegal por uma suposta falta de Seck sobre Hakimi dentro da área. Pouco depois, o árbitro marcou um pênalti para Marrocos após identificar uma infração de Malick Diouf sobre Brahim Díaz.

A decisão provocou revolta entre os senegaleses. Por orientação do técnico Pape Thiaw, os jogadores deixaram o gramado em protesto. No entanto, Sadio Mané liderou a mobilização para convencer os companheiros a retornar. Após 14 minutos de paralisação, as equipes retomaram a partida.

Na cobrança, Brahim Díaz tentou surpreender o goleiro Édouard Mendy com uma cavadinha, mas o senegalês defendeu. Dessa forma, a decisão seguiu para a prorrogação, quando Pape Gueye marcou o gol que garantiu a vitória por 1 x 0 e o título a Senegal.

CAF retirou a taça dois meses depois

Porém, apesar da comemoração senegalesa, a decisão dentro de campo não encerrou a disputa. A Federação Marroquina de Futebol apresentou um recurso à Confederação Africana de Futebol (CAF), que analisou o abandono temporário do gramado pela equipe adversária.

Em março, dois meses depois da final, o Comitê de Apelações da CAF acolheu o pedido marroquino e aplicou os artigos 82 e 84 do regulamento da competição. Com base nessas regras, a entidade considerou Senegal derrotado por W.O. e atribuiu a Marrocos uma vitória por 3 x 0.

A Federação Senegalesa de Futebol, entretanto, não aceitou a decisão e levou o caso à Corte Arbitral do Esporte.



