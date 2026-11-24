O Ministério Público de São Paulo entrou com um pedido de intervenção judicial na administração do Corinthians. Assim, os promotores protocolaram a ação na Vara Cível do Tatuapé na noite desta segunda-feira (23/11) e querem o afastamento do presidente Osmar Stabile e do vice-presidente Armando Mendonça. A informação é do portal ge.

Dessa forma, os magistrados pediram a nomeação de uma comissão interventora. Os promotores Luiz Ambra Neto e Silvio Antônio Marques, então, deram início a uma ação civil pública. Isso ocorreu após a conclusão do inquérito civil na Promotoria de Patrimônio Público e Social da Capital, e o pedido para a nomeação de uma comissão interventora é de, inicialmente, três meses.

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Além disso, a comissão interventora deve ser composta por três profissionais independentes, sem qualquer vínculo atual ou recente com o clube paulista. Na visão do MP, um dos profissionais tem que ter experiência jurídico-administrativa, em governança e reorganização institucional.

"O endividamento de mais de R$ 2.800.000.000,00, em contínuo crescimento, representa a manifestação mais visível de um quadro institucional mais amplo, relacionado ao modo pelo qual o Clube vem sendo administrado e fiscalizado ao longo dos anos", diz parte da petição.

Entenda o pedido e a investigação

Os promotores, porém, não pediram a intervenção no Conselho Deliberativo, pois querem que os órgãos colegiados internos e de deliberação associativa sejam preservados.

O Ministério Público investigou durante seis meses se a atual gestão do clube tinha capacidade de resolver os problemas internos. Para isso, analisou documentos, denúncias e informações públicas, assim como ouviu dirigentes, funcionários e profissionais ligados ao Timão.