O árbitro sírio Hanna Hattab passou por uma situação delicada durante a partida entre Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e Gol Gohar, do Irã, pela Champions da Ásia 2, em Abu Dhabi. O profissional de 37 anos foi substituído no intervalo após receber acusações de embriaguez de integrantes das duas equipes. Porém, a suspeita foi descartada nesta quinta-feira (26/11). Isto porque o juiz sofreu uma crise de hipoglicemia, que provocou alterações em seu comportamento.

O episódio mais estranho aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo. Hattab confundiu os jogadores durante uma intervenção no meio-campo. Após uma falta sobre Ali Asghar Ashouri, do Gol Gohar, o árbitro demorou a tomar uma decisão e, na sequência, chamou Ersin Destanoglu, goleiro do Al Jazira, para aplicar um cartão amarelo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Detalhe: Destanoglu estava a 50 m de distância da jogada. Dessa maneira, a decisão causou revolta entre os jogadores e a partida ficou paralisada por cerca de quatro minutos. Além disso, as imagens da transmissão mostram o técnico Mehdi Rahmati, do Gol Gohar, protestando contra a atuação do árbitro e gritando: "Ele está bêbado!". Depois de conversar com o quarto árbitro, Hattab voltou atrás e anulou o cartão.

No intervalo, integrantes das duas equipes levantaram suspeitas sobre as condições do árbitro. Heydar Afsari, dirigente do Gol Gohar, afirmou que o sírio não parecia estar em seu estado normal e disse que até jogadores do Al-Jazira tiveram a mesma impressão. Para o segundo tempo, a arbitragem ficou a cargo de outro sírio, Ammar Abu Alou. Naquele momento, a Confederação Asiática de Futebol (AFC) ainda não havia divulgado uma explicação oficial para a substituição.

Hipoglicemia foi a causa do problema

A causa do problema veio à tona depois, por meio do jornalista esportivo omanense Issa Said. De acordo com ele, Hattab sofreu uma queda repentina nos níveis de açúcar no sangue, quadro conhecido como hipoglicemia, que afetou sua concentração e consciência. Além disso, exames médicos realizados após a partida também descartaram qualquer consumo de bebida alcoólica.

Dessa maneira, o jornalista saiu em defesa do árbitro e criticou as acusações.

A injustiça é um assunto grave e denegrir os outros sem verificar os fatos é algo diante do qual não podemos ficar em silêncio. O árbitro sírio Hanna Hattab está inocente da acusação de que dirigiu o jogo embriagado, declarou.

Árbitro entrou em contato com o jornalista

Issa Said também divulgou uma mensagem enviada por Hattab, na qual o árbitro afirmou que pretende esclarecer o episódio oficialmente após entrar em contato com a Federação Síria. No texto, ele lamentou as acusações e ressaltou que sua vida pessoal e familiar não deve ser exposta. Além disso, afirmou que poderá recorrer à Justiça contra pessoas e instituições que tenham contribuído para difamá-lo.







