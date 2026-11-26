A decisão da Libertadores contra o Estudiantes, neste sábado (28/11), representa uma oportunidade de ampliar a presença internacional do Palmeiras nos próximos anos. Além de buscar o tetracampeonato, o clube pode garantir participação na Recopa Sul-Americana de 2027, Intercontinental, e no Mundial de Clubes da Fifa de 2029. A conquista também assegura vaga na fase de grupos da Libertadores do próximo ano, ampliando o calendário continental do time de Abel Ferreira.

O peso esportivo da decisão também aparece no histórico do torneio. Campeão em 1999, 2020 e 2021, o Verdão quer o tetracampeonato e igualar o Flamengo no topo da lista de clubes brasileiros com mais conquistas. A final será disputada em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 17h (de Brasíla). O adversário argentino também busca uma marca histórica, já que possui quatro taças e tenta conquistar o pentacampeonato.

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Premiação pode se aproximar de R$ 200 milhões ao Palmeiras

O impacto financeiro é outro componente importante da decisão. A Conmebol estabeleceu uma premiação de 25 milhões de dólares para o campeão, aproximadamente R$ 145 milhões. O vice-campeão receberá 7 milhões, 18 milhões a menos. O valor destinado ao vencedor é o maior já oferecido pela competição e representa apenas a recompensa pela conquista da final.

O Palmeiras já acumulou 9,27 milhões de dólares em premiações durante a campanha. Com o valor garantido pela participação na decisão, o montante chega a 16,27 milhões, mesmo em caso de derrota. Se conquistar a taça, porém, o clube encerrará a participação com 34,27 milhões, aproximadamente R$ 199 milhões. A diferença entre os cenários reforça a dimensão econômica do confronto, que pode acrescentar cerca de 18 mi de dólares aos valores já assegurados.

Além disso, a classificação pode ampliar as oportunidades comerciais e esportivas do Alviverde. A Recopa reúne os campeões da Libertadores e da "Sula", enquanto o Intercontinental coloca o vencedor continental em uma disputa organizada pela Fifa. Já o Mundial de 2029 representa uma oportunidade de voltar ao principal torneio internacional de clubes. Com a vaga na Libertadores de 2027 também assegurada, o resultado em Montevidéu terá reflexos no planejamento de mais de uma temporada.

A decisão, portanto, pode ampliar sua galeria de títulos, alcançar o Flamengo no ranking brasileiro da Libertadores, garantir novas participações internacionais e elevar a premiação acumulada para perto de R$ 200 milhões. Para isso, precisará superar o Estudiantes no Centenário, palco da final de 1968 entre os dois clubes e também da conquista alviverde de 2021.







