Cada minuto que passa deixa o torcedor do Palmeiras ainda mais ansioso com a proximidade da final da Libertadores. Assim, a presidente Leila Pereira esbanjou confiança no trabalho de Abel Ferreira e destacou que nada irá mudar no comando técnico, independente do resultado na decisão diante do Estudiantes-ARG, em Montevidéu.

Além disso, a dirigente afirmou que gostaria de permanecer no futebol , mas que não comandaria um rival. Na visão da presidente, o Vasco, no qual terá a SAF ligada à empresa de Marcos Lamacchia (seu enteado), é um clube aliado.

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"Em 2027 o trabalho vai continuar aconteça o que acontecer, independentemente do resultado. O mesmo treinador. É o desejo da presidente… Seria ridículo pra mim ficar falando a Abel o que ele tem que fazer, e eu não sou ridícula. Jamais faria isso, confio no trabalho dele. O trabalho é o mesmo, vieram alguns jogadores para fortalecer a pedido do nosso treinador. O trabalho sempre foi incansável, mas às vezes é impossível ganhar sempre", disse.

"Estamos otimistas? Sim, claro que sim, mas pode ser que não aconteça, numa final se ganha ou se perde. Se não vier o resultado que esperamos não achei um ano perdido, mas lutaremos com todas as forças para conquistar todos. Esse ano a bola tem que entrar", frisou.

"Sempre foi um aliado. Engraçadinho", completou.

Projeções e legado

Durante a coletiva, a mandatária fez um balanço da gestão e projetou o próximo ano, o seu último com presidente. Assim, o foco de Leila é deixar um legado que pode servir como exemplo de "administração, respeito e dignidade" para os homens que estão à frente de outros clubes.

"O que é preciso e vou buscar é a conquista de títulos. Para todo lado que vejo do Palmeiras, olho o profissional sempre brigando por títulos. Na nossa base, as maiores vendas foram feitas na minha gestão, a reforma do CT. Você vai no feminino ganhamos diversos títulos, Libertadores e o CT delas impecável", destacou.