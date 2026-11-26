No fim de temporada, o Flamengo chega com indefinições para a temporada 2027. O diretor José Boto e o técnico Leonardo Jardim podem deixar o clube da Gávea para o próximo ano. Com isso, o Rubro-Negro já começa se movimentar nos bastidores para tentar não ficar para trás já no início de janeiro e tenta resolver as questões antes do no ano terminar.

Com relação ao treinador, o Flamengo já avalia técnicos para assumir o comando do time, mas Sérgio Conceição é, até o momento, o principal nome para caso Jardim deixe o clube carioca. Ele está sem clube desde que deixou Al-Ittihad, da Arábia Saudita, na metade deste ano. Conceição, aliás, chegou a negociar com o Fenerbahçe, da Turquia, mas não houve acerto.

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Inicialmente, o Fla fez uma rápida sondagem para se resguardar em uma possível saída de Leonardo Jardim. O treinador que foi campeão brasileiro tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2027, e Bap prioriza sua continuidade no ano que vem. Porém, ele mesmo já disse que a relação funciona como um casamento.

Para mim, é rumor. Enquanto alguém não disser que tem uma proposta ou que não quer continuar, não tenho por que me preocupar, tanto em relação a jogadores quanto a profissionais. O Flamengo não tem intenção de fazer mudanças, mas é um casamento. Não basta dizer que eu quero continuar, a outra parte também precisa querer. Enquanto ela não se pronunciar, não é informação, é rumor de mercado, disse Bap.

Ainda sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo só volta a campo no domingo (29/11), quando enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba (PR). A despedida na temporada será na outra quarta (2/12), contra a Chapecoense, no Maracanã.

Sérgio Conceição

Conceição teve trabalho de destaque no Porto, local em que se tornou ídolo. Por lá, ficou nove temporadas e conquistou: três vezes o Campeonato Português (201718, 201920 e 202122), quatro vezes a Taça de Portugal (201920, 202122, 202223 e 202324) e três vezes a Supercopa Portuguesa (2018, 2020 e 2022).

Ele também já teve passagem por lhanense, Acadêmica de Coimbra, Braga e Vitória de Guimarães, sem muito sucesso. Em 2017, foi treinar a equipe francesa Nantes por seis meses e impediu o clube de ser rebaixado.



