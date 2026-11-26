O CKSA Moscou, da Rússia, abriu negociações para contratar Kevin Viveros, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 21 gols. O Athletico quer receber valores acima de 20 milhões de euros (R$ 129 milhões) para liberar o colombiano para o futebol europeu.

Os representantes do atacante ainda não receberam nenhum comunicado do clube sobre uma proposta oficial. A diretoria tem ciência dos números que o jogador e seu staff desejam em uma negociação.

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O volante Villagra, atualmente titular do Internacional, pode entrar na negociação. Afinal, o Athletico tem interesse no jogador, que está emprestado pelo CSKA ao Colorado. O técnico Odair Hellmann observou o argentino e deu aval para a contratação.

Não é de hoje que o Furacão já se prepara para perder o seu artilheiro, de 26 anos. Inclusive, a chegada de Kerwin Vargas, autor de um golaço sobre o Flamengo, foi para ambientá-lo ao elenco e tê-lo como protagonista em 2027.

Na temporada, Viveros marcou 22 gols e deu quatro assistências em 38 partidas disputadas. Revelado na base do América de Cali, o centroavante jogou ainda pelo Itagüí Leones, Carabobo e Deportivo Cali, todos da Colômbia, antes de sua primeira e única experiência pela Europa, onde teve uma rápida passagem pelo FK Sarajevo, da Sérvia.

Em seguida, voltou à Colômbia emprestado pelo time dos Bálcãs. Dessa maneira, atuou por Club Deportivo La Equidad e Atlético Nacional, até chegar em 2025 ao Athletico-PR.



