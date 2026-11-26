O atacante David Corrêa, conhecido como DVD, foi preso na manhã desta quinta-feira (26/11) dentro do centro de treinamento do Vasco, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Policiais civis do Espírito Santo e do Rio de Janeiro foram até o local para cumprir um mandado de prisão preventiva contra o jogador, que já estava no radar das autoridades por uma investigação sobre organização criminosa, tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro.

A Justiça do Espírito Santo determinou a medida no âmbito da Operação A Tropa, que investiga uma organização criminosa com possíveis ligações com o Comando Vermelho. Assim, além de David, a decisão também determinou a prisão preventiva do lateral-direito Hayner, emprestado pelo Santos ao Vila Nova (GO).

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A polícia, aliás, passou a investigar David após encontrar conversas entre o atacante e Ruan de Freitas Camargo Cruz, amigo de infância e conterrâneo do jogador. Ruan é investigado por envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada em 2024.

A juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal da Serra (ES), tomou a decisão. A magistrada aponta que há indícios de que ambos os jogadores agiram de forma coordenada, ofereceram dinheiro a testemunhas, tentaram convencê-las a mudar depoimentos e cogitaram, inclusive, usar violência contra uma delas.

Oferta de R$ 5 mil e suspeita de intimidação

A investigação aponta que os jogadores teriam oferecido aproximadamente R$ 5 mil a testemunhas para que elas deixassem de falar sobre integrantes do grupo criminoso investigado. Em depoimento à polícia, uma das pessoas ouvidas relatou que David teria oferecido o dinheiro à irmã dela enquanto ela estava internada. Outra testemunha afirmou que recebeu uma proposta semelhante por meio do WhatsApp.

As autoridades também identificaram mensagens atribuídas a Hayner nas quais ele teria sugerido contratar alguém para assaltar uma testemunha e roubar seu celular. A polícia considera que a iniciativa poderia impedir o acesso dos investigadores a informações armazenadas no aparelho.

Investigado por tráfico de drogas

A prisão desta quinta representa um novo capítulo. Em agosto, a Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou a Operação A Tropa. Na ocasião, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em diferentes estados, inclusive na residência de David, na Barra da Tijuca, e no centro de treinamento do Vasco.

Entre as mensagens atribuídas ao jogador, duas chamaram a atenção das autoridades. Assim, em uma delas, após receber a fotografia de uma pistola, David teria escrito a Ruan: "Tem que matar um para ver de qual é". Em outra conversa, ao comentar uma tentativa de homicídio, teria respondido: "Mereceu tomar uns tiros mesmo".

A polícia, inclusive, também investiga diálogos relacionados à negociação de veículos, armas e drogas, além de possíveis movimentações financeiras do grupo. O Ministério Público denunciou David por suspeita de financiar o tráfico de drogas e integrar uma organização criminosa.

Em outubro, a Justiça havia determinado que o atacante entregasse o passaporte. O objetivo era proibi-lo de deixar o Brasil sem autorização judicial e mantivesse distância de outros investigados e testemunhas. Naquele momento, a magistrada não considerou necessária a prisão preventiva. Entretanto, os novos depoimentos e as informações extraídas do celular levaram a uma mudança de entendimento.



