A final da Libertadores perdida para o Flamengo no ano passado ainda não teve alta no Palmeiras. Aquele 1 x 0, em 29 de novembro, em Lima, permaneceu como uma espécie de trauma coletivo, revisitado por Abel Ferreira em uma reunião com os jogadores no início desta temporada. O treinador desabafou e contou que se recusava a reviver aquela experiência. Na véspera da quarta decisão pelo troféu mais importante da América do Sul, o português voltou a prescrever o equilíbrio emocional como principal antídoto. A recomendação tem endereço certo: do outro lado estará um adversário que exige atenção redobrada para não transformar a intensidade em descontrole.

O Estudiantes disputou as mesmas 12 partidas que o Palmeiras nesta edição da Libertadores. Os argentinos, entretanto, lideram com folga o ranking de equipes mais advertidas da competição. São 38 cartões amarelos, contra 25 do Fluminense, semifinalista e segundo colocado na lista. O time de La Plata também cometeu 156 faltas, média de 13 por jogo. Diante de um adversário tão físico, manter a cabeça no lugar pode ser tão importante quanto executar o plano de jogo.

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"Nestes momentos finais, o que pode trabalhar é mais o lado emocional. Se pudesse desligar alguma coisa nos jogadores, seria o lado emocional, para estarem concentrados e focados nas tarefas para realizar e no propósito claro que temos, traçado desde 7 de janeiro, de ganhar esta competição", compartilhou.

"É normal uns estarem mais nervosos, outros mais confiantes, outros mais alegres, entusiasmados. Alguns com medo. Mas o mais importante é que a equipe faça o que preparou, que pedale o tempo todo, que compita, porque vai precisar. Sabemos da valia do nosso adversário, mas quero que lembrem por que escolheram ser jogadores de futebol", discursou.

Abel esteve em uma tarde leve na sala de conferências do Estádio Centenário. É raro, mas acontece. O personagem que costuma ser marrento diante dos jornalistas apareceu mais descontraído. Talvez pela possibilidade de se tornar o segundo técnico tricampeão da Libertadores. O primeiro — e, até hoje, único — foi o argentino Osvaldo Zubeldía, que emplacou uma sequência de três títulos entre 1968 e 1970 com... o Estudiantes! O bom humor também deu lugar à gratidão quando o português falou sobre a trajetória construída no Brasil e a relação com o elenco alviverde.

"O futebol brasileiro me deu uma oportunidade de trabalhar no maior clube que qualquer treinador possa sonhar em treinar. De poder estar em um grupo de jogadores que é absolutamente extraordinário, o caráter dos meus jogadores, a amizade deles, o espírito. Volto a dizer: aproveitem o momento, porque o grupo como este será difícil voltarmos a encontrar em algum lado. Deem o melhor, desfrutem."

A decisão também representa a possibilidade de prolongar uma temporada exaustiva, com 69 jogos até aqui. Caso conquiste a Libertadores, o Palmeiras disputará a Copa Intercontinental da Fifa, em dezembro. Abel admitiu que a rotina de trabalho tem cobrado um preço pessoal, inclusive a ponto de não querer se aventurar em outro time do continente, caso o contrato até 31 de dezembro do próximo ano não seja renovado.

"A América do Sul já chega. A minha intenção depois do Palmeiras é ir para a casa dos meus pais, ver quem está do outro lado e que só vejo no Natal. Espero só vê-los após 16 de dezembro (quando é disputada a final do Intercontinental da Fifa). Brasil chega, Palmeiras chega. Desde que sou treinador profissional, não parei um ano. Poucas pessoas sabem a quantidade de jogos como atleta e treinador."