Hakimi vê "partida equilibrada" e rejeita favoritismo do Brasil

Nova Jersey — Achraf Hakimi não precisou esperar a Copa do Mundo para cruzar o caminho da Seleção Brasileira. Em 30 de maio, o lateral-direito comemorava o bicampeonato da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain ao lado de Marquinhos. Naquela decisão em Budapeste, também levou a melhor sobre o Arsenal de Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli. Neste sábado (13/6), às 19h, no MetLife Stadium, o marroquino reencontrará os brasileiros em cenário ainda mais nobre: a estreia de Marrocos e Brasil no Mundial.

“Sabemos o tamanho do Brasil. Conhecemos a Seleção e a qualidade dos jogadores, mas também temos uma equipe muito forte. Nos chamam de brasileiros da África e entendemos nossos pontos fortes. Estamos preparados para fazer uma grande partida, com o apoio da nossa torcida. Acredito que podemos fazer uma boa Copa do Mundo”, afirmou Hakimi na entrevista coletiva desta sexta-feira (12/6).

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Embora tenha adotado um discurso respeitoso, o capitão marroquino deixou claro que não se intimida diante da camisa pentacampeã mundial. Para ele, o equilíbrio deve prevalecer em uma partida decidida nos detalhes. “Numa partida como esta de Copa do Mundo, não acredito em favoritismo. Acredito que será uma partida bastante equilibrada. Os detalhes farão a diferença e espero, claro, termos o melhor resultado”, avaliou.

A previsão de temperaturas próximas dos 32°C em Nova Jersey também não parece tirar o sono da delegação africana. Acostumado a atuar sob calor intenso, Hakimi vê a condição climática como um desafio administrável. “Somos africanos. Em Marrocos faz muito calor. Estamos habituados. Nossa equipe técnica fez uma boa programação para nos adaptarmos e estamos preparados, na melhor condição possível”, garantiu.

Responsável por patrulhar o lado direito da defesa marroquina, Hakimi deve travar um dos duelos mais aguardados da estreia contra Vinicius Junior, principal referência ofensiva da Seleção na ausência de Neymar.

Ainda assim, prefere dividir as atenções. “Todos conhecem o Brasil. Sabemos da qualidade da equipe e do Vinicius. Precisamos ter uma defesa forte para lidar com todos os jogadores. Acredito que o time está preparado e estamos confiantes”, destacou.

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Hakimi também jogou com Neymar durante a passagem do brasileiro pelo Paris Saint-Germain e não escondeu o desejo de reencontrar o ex-companheiro na Copa do Mundo: “Quero jogar com os melhores e ele está entre os melhores”, avaliou em tom de leve lamentação.