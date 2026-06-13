Imprensa italiana "adota" o Brasil e exalta Ancelotti para a estreia na Copa

No dia da estreia da Seleção Brasileira, contra o Marrocos, a imprensa italiana estampou nas manchetes deste sábado a torcida declarada ao treinador Carlo Ancelotti, considerado um orgulho nacional - (crédito: Reprodução )

Sem ver a Squadra Azzurra em uma Copa do Mundo desde 2014, a Itália "veste" verde e amarelo neste Mundial . No dia da estreia da Seleção Brasileira, contra o Marrocos, a imprensa italiana estampou nas manchetes deste sábado a torcida declarada ao treinador Carlo Ancelotti, considerado um orgulho nacional.

Em entrevista à revista italiana SportWeek, publicada neste sábado (13), Ancelotti prometeu um futebol alegre, mas ao mesmo tempo demonstrou uma pontinha de decepção por não poder ver seu país representado no torneio.

"Vamos jogar no ritmo do Carnaval, com organização e humildade. Mas sem a Itália é um pouco mais triste", disse.

Ancelotti ressaltou que a responsabilidade não o incomoda. Pelo contrário, segundo ele, a exigência da torcida e da imprensa serve como combustível para o trabalho da equipe.

"A pressão é um privilégio. Quando você treina o Brasil, sabe que existe a expectativa de vencer a Copa do Mundo", declarou o técnico.

O treinador também falou sobre a importância do aspecto emocional em uma competição de tiro curto como a Copa do Mundo. Para ele, o medo pode ter um papel positivo na preparação dos jogadores.

"O medo não é algo negativo. Ele ajuda a manter todos atentos e concentrados. O problema é não sentir nada", afirmou.

"Desafio especial"

Além da questão psicológica, Ancelotti demonstrou confiança no elenco brasileiro. O italiano acredita que a Seleção reúne qualidade suficiente para enfrentar qualquer adversário na competição.

"Temos jogadores talentosos, experientes e capazes de competir contra qualquer seleção do mundo", disse.

"Vestir a camisa do Brasil significa assumir grandes responsabilidades. É exatamente por isso que este desafio é tão especial", completou.

Já o jornal Corriere dello Sport estampou Ancelotti ao lado de Vini Jr com uma manchete otimista: "Carlo, somos todos nós". A edição lembra ainda que a Itália inteira permanecerá acordada para ver e torcer pelo Brasil, já que o jogo será realizado à meia-noite no horário local.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.