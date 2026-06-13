Antes da estreia, Lula pede para que Seleção jogue 'com a alma'

Ao encerrar a mensagem, Lula demonstrou otimismo com o desempenho da equipe e resumiu sua expectativa para a competição: "A Copa do Mundo a gente não disputa. A gente ganha". - (crédito: Reprodução/Instagram/@lulaoficial)

Pouco antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma mensagem de incentivo ao técnico Carlo Ancelotti e aos jogadores. Em vídeo divulgado neste sábado (13/6), Lula pediu empenho, união e comprometimento dentro de campo. “Vocês sabem jogar bola. O que eu quero pedir é que joguem com a alma”, disse o presidente.

O petista afirmou que os atletas carregam a responsabilidade de representar o povo brasileiro e destacou a trajetória de muitos jogadores que saíram das periferias do país para alcançar o futebol profissional. Segundo ele, a equipe deve entrar em campo pensando nos brasileiros que acompanham a competição e aguardam a conquista do hexacampeonato.

Lula também fez observações sobre o comportamento dos atletas durante as partidas. O presidente recomendou que os jogadores evitem reclamações constantes com a arbitragem e aproveitem as oportunidades de finalização.“Sempre que puder, chute. O que vale é colocar a bola no gol do adversário”, afirmou.

O presidente ainda manifestou confiança no trabalho de Carlo Ancelotti, que disputa sua primeira Copa do Mundo à frente da Seleção. Lula afirmou que, em caso de conquista do título, o treinador poderá entrar para a galeria dos técnicos campeões mundiais que marcaram a história do futebol brasileiro.

A partida contra o Marrocos marca o início da caminhada brasileira em busca do sexto título mundial. O adversário chega credenciado pela campanha histórica realizada na Copa de 2022, quando alcançou as semifinais e se tornou a seleção africana de melhor desempenho na história do torneio.

Ao encerrar a mensagem, Lula demonstrou otimismo com o desempenho da equipe e resumiu sua expectativa para a competição: “A Copa do Mundo a gente não disputa. A gente ganha”.