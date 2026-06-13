Lula cancela agenda com Celina Leão em unidade de saúde do DF

Lula cancelou duas agendas no DF previstas para este sábado (13/6) - (crédito: Ricado Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou agendas públicas previstas para este sábado (13/6). Segundo programação inicial do Planalto, o petista participaria, às 10h, do Mutirão da Mulher, na Unidade Básica de Saúde 1 (UBS 1), na Região administrativa da Estrutural, e depois, às 11h30, anunciaria investimentos no Programa Agora Tem Especialistas, no Hospital Regional de Ceilândia.

A agenda cancelada por Lula seria uma possibilidade de o petista se encontrar com a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP). Isso porque ela cumpriu compromissos na UBS 1, na Estrutural. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a governadora mostrou que garantiu presença no mutirão da saúde da mulher.

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Um possível encontro entre Celina e Lula ocorreria dias após o governo do DF e a gestão Lula firmarem um acordo para destravar um empréstimo de até R$ 6,5 bilhões para cobrir o rombo no Banco de Brasília (BRB), causado por fraudes nas relações com o Banco Master.