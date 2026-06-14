Copa do Mundo
Com show de goleiro, Austrália surpreende e vence Turquia
Nesta madrugada de domingo, Turquia entra como favorita, mas para nas defesas de Beach. Assim, australianos vencem por 2 a 0 o jogo pelo Grupo D
Copa do Mundo
Nesta madrugada de domingo, Turquia entra como favorita, mas para nas defesas de Beach. Assim, australianos vencem por 2 a 0 o jogo pelo Grupo D
A Austrália entrou em campo, na madrugada deste domingo (14/6), para enfrentar a Turquia como zebra. Mas mostrou que merece respeito. Afinal, com um jogo bem encaixado na defesa, o goleiro Beach fazendo defesas incríveis, e aparecendo com oportunismo no ataque, venceu por 2 a 0. Este jogo fechou o Grupo D da Copa do Mundo, e os gols no BC Place, em Vancouver (Canadá), foram de Irankunda e Metcalfe, um em cada tempo. Para a Turquia, que finalizou 27 vezes (contra 8 dos rivais) e teve 63% de posse de bola, a derrota foi muito amarga.
Assim, os australianos encerram a primeira rodada em segundo lugar, com os mesmos três pontos dos Estados Unidos, mas pior saldo (3 a 2). Turquia e Paraguai (que levou 4 a 1 dos EUA) estão com zero. Na próxima rodada, dia 19, os jogos são Estados Unidos x Austrália e Turquia x Paraguai.
Apesar de ter a bola em 60%, o dobro das finalizações (8 a 4) e quase ter feito um gol em um chute de Bardakci na trave, a Turquia pecou pela dificuldade em ter espaços claros para finalizar no gol da Austrália. assim, sempre que entrava na área, os atacantes turcos eram travados. Já a Austrália, sob forte pressão, conseguiu chegar ao gol aos 26 minutos. Irankunda recebeu uma ligação direta de Oko-Engstler, ganhou da marcação em velocidade e entrou na área, driblando Çakir na saída, aos 26 minutos, para fazer 1 a 0, placar do primeiro tempo.
No segundo tempo, a Turquia veio com Yildiz no lugar de Yilmaz, mesmo com o jogador da Juventus ainda fora da melhor forma física. O jogo ficou elétrico e nervoso. Souttar quase marcou de cabeça aos seis minutos. Aos dez, o turco Arda Güler, em cobrança de falta, obrigou o goleiro Beach a fazer uma excelente defesa. Aliás, o goleiro australiano ainda fez uma defesa sensacional em chute e Çelik após passe de Çlhanoglu.
Mas, quem não faz, leva: a Austrália ampliou aos 29 minutos com Metcalfe, que aproveitou um erro de passe dos turcos, avançou e bateu de fora da área para fazer 2 a 0. A Turquia seguiu tentando, mas não era o dia dela. Afinal, o goleiro Beach fez nova grande defesa ao espalmar uma bomba de Akturkoglu, que entrou na pequena área.
Copa do Mundo 1ª rodada Grupo D
Data: 14/6/2026
Local: BC Place, Vancouver (CAN)
Gols: Irankunda,26’/1ºT (1-0); Metcalfe,29’/2ºT (2-0)
AUSTRÁLIA: Beach; Circati, Harry Souttar e Cameron Burgess; Jacob Italiano (Geria,29’/2ºT), Metcalfe, O’Neill, Okon-Engstler (Irvine, 34’/2ºT) e Bos (Behich, 34’/2ºT); Mohamed Touré (Yengi, 29’/2ºT) e Irankunda (Velupillay, 16’/2ºT). Técnico: Tony Popovic.
TURQUIA: Çakir; Çelik (Muldur,36’/2ºT), Demiral, Bardakç e Kadoglu; Yuksek (Ozcan, 17’/2ºT), Çalhanoglu e Kökçu (Akgun, 17’/2ºT); Arda Güler, Alper Ylmaz (Yildiz, Intervalo) e Akturkoglu (Gul, 40’/2ºT). Técnico: Vincenzo Montella.
Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Túlio Moreno (VEN)
VAR: Tatiana Guzman (NCA)
Cartões amarelos: Akgun (TUR)