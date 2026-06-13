James Harden, astro do Cavaliers, é preso por porte ilegal de arma

O veterano jogador de basquete americano James Harden, ex-MVP da NBA, foi preso neste sábado (13) em Houston, Texas, por porte ilegal de arma, após ser parado em uma blitz na qual a polícia encontrou uma pistola em seu veículo.

De acordo com a polícia do condado de Harris, Harden, armador do Cleveland Cavaliers, foi detido às 3h41 no horário local. O jogador reconheceu a propriedade da arma, que não estava em um coldre, foi preso e libertado sob uma fiança de US$ 100 (R$ 508 na cotação atual).

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Harden, de 37 anos, terá que comparecer a um tribunal no dia 22 de junho. As condições de sua liberdade sob fiança o proíbem de estar em posse de arma de fogo, munição ou outros artefatos similares.

O Cleveland Cavaliers não se pronunciou sobre o caso. A franquia contratou o veterano armador no mercado de transferências de fevereiro. Nos últimos playoffs, ele teve média de 19,2 pontos e 5,5 assistências por jogo, ajudando os 'Cavs' a chegarem às finais da Conferência Leste, nas quais foram varridos pelo New York Knicks.

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Terceira escolha no Draft da NBA de 2009, selecionado pelo Oklahoma City Thunder, Harden brilhou em sua passagem pelo Houston Rockets, onde conquistou o prêmio de MVP em 2018.

O jogador, 11 vezes All-Star, também atuou por Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers.