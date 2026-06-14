Costa do Marfim pressiona e vence Equador pela Copa do Mundo

Na próxima rodada, o duelo dos marfinenses será justamente com os alemães. - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)

Seria injusto se Costa do Marfim e Equador fossem responsáveis pelo primeiro jogo sem gols desta edição da Copa do Mundo. Neste domingo (14/6), as seleções protagonizaram um duelo agitado no Lincoln Financial Field, em Seattle (EUA), mas caminhavam para um empate por 0 a 0 pela primeira rodada do Grupo E. Foi somente aos 44 minutos do segundo tempo que o meio-campista Amad Diallo marcou o gol da vitória marfinense por 1 a 0.

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A Costa do Marfim somou três pontos com o triunfo e aparece na segunda posição da chave, atrás somente da Alemanha, que goleou o lanterna Curaçao por 7 a 1 neste domingo e lidera pela vantagem no saldo de gols. O Equador fica na terceira posição, com zero.

Na próxima rodada, o duelo dos marfinenses será justamente com os alemães. Os equatorianos, por outro lado, enfrentam os curaçauenses.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi agitado no Lincoln Financial Field, com as duas equipes buscando o gol adversário incessantemente: foram seis finalizações para cada. O Equador teve as oportunidades mais claras e acertou o travessão em duas oportunidades. As principais jogadas da Costa do Marfim surgiram dos pés do atacante Yan Diomandé, que apresentou muita técnica e velocidade.

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O cenário foi parecido na segundo etapa, mas com um domínio maior dos marfinenses. Diomandé se impôs ainda mais no ataque causou pesadelos à defesa adversária. Do lado sul-americano, quem levou perigo foi o atacante Gonzalo Plata.

O gol

Com o aproximar do fim da partida, o empate parecia ser o resultado final. No entanto, aos 44 minutos, o zagueiro Singo escapou em velocidade desde o campo defensivo e passou para Diallo na entrada da área. O meia do Manchester United bateu de primeira com o pé esquerdo e abriu o placar.