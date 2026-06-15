Após sofrer goleada por 7 x 1, Curaçao entra para o Guinness Book

Certificado foi entregue em evento que reuniu autoridades curuçaenses - (crédito: Instagram/@extracuracao)

Após estrear em Copas do Mundo com derrota por 7 x 1 para a Alemanha, a seleção de Curaçao entrou para o Guinness World Records, o livro dos recordes. A equipe recebeu o certificado de menor nação a se classificar para um Mundial, com apenas 156.115 mil habitantes. Para se ter noção, a quantidade de moradores de Brasília, capital do Brasil, é aproximadamente 19 vezes maior. O recorde pertencia a Islândia, classificada em 2018 com mais de 350 mil habitantes.

O reconhecimento do feito histórico ocorreu em novembro de 2025, após a classificação no empate em 0 x 0 com a Jamaica. Contudo, o certificado foi entregue apenas agora, em um evento que reuniu autoridades curuçaenses. Além de se tornar a menor nação a disputar uma Copa do Mundo, Curaçao foi também reconhecido como o país de menor área territorial a participar de um mundial, com 444km².

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Apesar da goleada por 7 x 1, o gol marcado e a estreia de Curação foram amplamente celebrados pela população do país. A ministra do Turismo, Assuntos Econômicos, Transportes e Telecomunicações de São Martinho, Grisha Heyliger-Marten, afirmou se orgulhar do momento vivido pelos vizinhos do Reino dos Países Baixos.

“Um gol ainda é uma vitória. A alegria que eu senti, e que tantos torcedores sentiram quando Curaçao marcou, foi muito maior do que o placar. Aquele gol foi uma vitória por si só. Foi história. Foi orgulho. Foi o mundo ouvindo falar de Curaçao”, afirmou Grisha.

Curaçao está no grupo E da Copa do Mundo e pode seguir fazendo história. A seleção enfrenta o Equador, no sábado (20/6), às 20h. Na próxima quinta-feira (25/6), medirá forças contra Costa do Marfim, às 17h.

*Estagiário sob a supervisão de Fernando Brito