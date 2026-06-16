Copa do Mundo, 6º dia: confira jogos, horários e transmissões

6º dia de Copa do Mundo - (crédito: BBC Geral)

A Copa do Mundo de 2026 chega ao seu sexto dia nesta terça-feira (16/6), com quatro partidas e a estreia de oito seleções. A programação marca a entrada em campo de algumas das principais estrelas do futebol mundial, além do fim da ausência de longos períodos de algumas equipes e reencontros históricos.

A primeira partida do dia será válida pelo Grupo I. Às 16h (horário de Brasília), França e Senegal se enfrentam no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O duelo traz o reencontro das duas seleções, que se enfrentaram na abertura da Copa de 2002, com os senegaleses saindo em vantagem ao derrotar os então campeões mundiais por 1 a 0.

Atual vice-campeã mundial, a França chega ao torneio novamente como uma das favoritas ao título, liderada pelo atacante Kylian Mbappé, principal referência técnica da equipe.

Mais tarde, às 19h, Iraque e Noruega entram em campo também pelo Grupo I, no Gillette Stadium, em Boston (EUA). O confronto marca o retorno de duas seleções que estavam há décadas afastadas da Copa do Mundo.

A Noruega não disputava desde 1998, enquanto o Iraque volta ao torneio 40 anos após sua única participação, em 1986. O jogo também ficará marcado pela estreia de Erling Haaland em Copas do Mundo. Aos 25 anos, o jogador é considerado um dos maiores atacantes da atualidade.

Às 22h, será a vez da Argentina iniciar a defesa do título mundial diante da Argélia, pelo Grupo J. Atual campeã da Copa do Mundo, a seleção argentina chega cercada de expectativas e conta novamente com Lionel Messi como principal referência. Do outro lado, a Argélia retorna ao torneio após ficar fora das edições de 2018 e 2022, voltando a disputar um Mundial pela primeira vez desde 2014.

Fechando a programação do dia, Áustria e Jordânia se enfrentam à 1h da madrugada de quarta-feira (17), também pelo Grupo J. A partida reúne duas histórias marcantes, a Jordânia faz sua estreia em Copas do Mundo, tornando-se uma das grandes novidades desta edição após o vice-campeonato da Copa da Ásia, enquanto a Áustria encerra um jejum de 28 anos sem disputar o torneio, retornando ao Mundial pela primeira vez desde 1998.

Jogos desta terça-feira:

Grupo I

França x Senegal

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: MetLife Stadium (Nova Jersey)

Onde assistir:

TV aberta: TV Globo e SBT

TV Globo e SBT TV fechada : SporTV e NSports

: SporTV e NSports Streaming: Globoplay e CazéTV

Grupo I

Iraque x Noruega

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Gillette Stadium, Boston

Onde assistir:

Streaming: Globoplay e CazéTV

Grupo J

Argentina x Argélia

Horário: 22h (horário de Brasília)

Onde assistir:

Streaming: CazéTV

Grupo J

Áustria x Jordânia

Horário: 1h (de Brasília, quarta-feira)

Onde assistir:

TV fechada : SporTV

: SporTV Streaming: Globoplay e CazéTV

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.