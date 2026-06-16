Fifa proíbe bolsas em jogos da Copa e acaba com 'farra' das esposas de jogadores - (crédito: Reprodução/Instagram)

Nem mesmo os acessórios mais desejados do mercado de luxo escaparam das regras impostas para a Copa do Mundo de 2026.

As exigências da Fifa para entrada nos estádios obrigaram esposas e familiares de jogadores a deixarem de lado alguns dos modelos mais icônicos da Hermès, incluindo versões tradicionais das bolsas Kelly e Birkin.

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A restrição surgiu por causa das dimensões permitidas para objetos pessoais durante as partidas.

Enquanto bolsas transparentes podem ser levadas aos jogos dentro de um limite específico de tamanho, os modelos confeccionados com materiais opacos precisam seguir medidas ainda mais reduzidas.

Na prática, isso eliminou quase toda a linha clássica da grife francesa da lista de acessórios autorizados.

A exceção ficou por conta da Kelly Mini. Com dimensões compatíveis com as determinações da organização do torneio, a peça se tornou presença constante entre as mulheres que acompanham a Seleção Brasileira nos Estados Unidos.

O fenômeno foi tão inesperado que profissionais responsáveis pela produção de imagem de influenciadoras e familiares dos atletas precisaram revisar combinações e escolhas de última hora.

A mudança ficou evidente já na estreia do Brasil no Mundial. Conhecida por sua coleção de artigos de luxo, Duda Fournier, mulher de Lucas Paquetá, apareceu com uma Kelly Mini azul após ter apostado anteriormente em uma Kelly amarela de tamanho tradicional durante um amistoso disputado no Maracanã antes da competição.

A situação se repetiu com Duda Santos, esposa de Rayan. Acostumada a circular com uma Birkin de grandes proporções confeccionada em couro de crocodilo, ela também precisou adequar o visual às normas estabelecidas para os estádios norte-americanos e escolheu uma versão reduzida da Kelly para acompanhar os jogos.