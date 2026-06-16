Campeão do mundo no Catar, em 2022, Messi encerrará a trajetória em Copas em meio a tentativa de conquistar o tetracampeonato mundial - (crédito: AFP via Getty Images)

Camisa 10 da Seleção Argentina, capitão e maior artilheiro da história do país, Lionel Messi persegue uma série de recordes na Copa do Mundo de 2026, sediada nos EUA, México e Canadá. Campeão do mundo no Catar, em 2022, o atacante do Inter Miami encerrará a trajetória em Copas em meio a tentativa de conquistar o tetracampeonato mundial. O primeiro passo ocorrerá nesta terça-feira (16/6), às 22h (de Brasília), na estreia contra a Argélia. A CazéTV, no Youtube, transmite.

Na quinta e mais bem sucedida participação no principal campeonato de seleções, Messi empilhou marcas. A ida ao Oriente Médio, além da cobiçada taça, rendeu ao baixinho de Rosário façanhas como mais participações em Mundiais (5); mais jogos em Copas (26); mais jogos como capitão (20); mais gols pela Argentina na competição (13); e o primeiro a marcar gols em todas as fases do torneio, por exemplo.

Na América do Norte, ampliará a sequência de conquistas. Já livre da pressão de levantar o troféu mais cobiçado do futebol de seleções, Messi chega ao torneio para a sexta Copa da carreira, um recorde. Ninguém jamais participou de seis edições diferentes. Ao lado dele, Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Ochoa, do México, também vão ao campeonato pela sexta vez.

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Os 13 gols do ex-Barcelona também o credenciam a candidato maior artilheiro da história das Copas. Ele está a apenas três de igualar o alemão Miroslav Klose. O francês Kylian Mbappé nesta terça-feira chegou a 15 tentos ao marcar dois contra Senegal, na vitória por 3 x 1, pela estreia do Grupo I. Com 16 vitórias, Messi também está a uma de alcançar Klose (17).

