Mbappé marca duas vezes e se torna o maior artilheiro da história da França

Mbappé marca duaz vezes e se torna maior artilheiro da história da França - (crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Kylian Mbappé estabeleceu mais um grande marco na carreira. Na estreia da seleção francesa na Copa do Mundo, o atacante marcou duas vezes na vitória por 3 x 1 diante de Senegal e consagrou-se como maior artilheiro da história do país. Ele passou Olivier Giroud, dono de 57 bolas na rede. Além disso, o centroavante do Real Madrid também tornou-se o maior goleador da França em Copas do Mundo, com 14 gols, passando Just Fontaine, com 13.

A primeira convocação do craque foi em 2017. Desde lá, ele é peça fundamental da equipe de Didier Deschamps. No primeiro Mundial da carreira, ajudou a França a levantar o bicampeonato com quatro bolas na rede. Na edição seguinte, já tinha o posto de referência na equipe e marcou oito gols, sendo o artilheiro daquela edição do torneio. Em 2026, o atacante marcou duas vezes na estreia, tornou-se o maior goleador da história do país e caminha a passos largos para ser o principal artilheiro da história da competição organizada pela Fifa.

Mbappé chega a 14 gols em Copas do Mundo e pode tornar-se o maior artilheiro do torneio ainda nesta edição. O alemão Miroslav Klose detém (por enquanto) a liderança, com 16 bolas na rede. Ronaldo Fenômeno vem logo atrás, com 15. Lionel Messi, com 13 e Pelé, com 12, ficaram para atrás após a atuação desta terça-feira (16/6). Considerando a força da seleção francesa, as probabilidades de Kylian atingir essa marca o quanto antes são altas. Com 27 anos, o atacante francês ainda tem, a princípio, uma longa caminhada com a equipe nacional.

A partida acabou em 3 x 1 para a França contra Senegal, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela estreia das equipes no Mundial. Além dos dois tentos de Mbappé, Barcola também balançou a rede para os franceses. Mbaye descontou para a seleção africana. Os franceses são cotados como favoritos e apresentam uma das melhores gerações da história. Com a liderança de Kylian e a presença de estrelas mundiais como Olise e Cherki, a França promete dar trabalho e buscar a terceira estrela na camisa.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz