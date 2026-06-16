Haaland brilha e Noruega bate Iraque por 4 a 1 na estreia da Copa

A Noruega venceu o Iraque por 4 a 1 nesta terça-feira (16/6), na partida que marcou a estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. O protagonismo ficou com Erling Haaland, principal símbolo da geração que recolocou a seleção europeia no torneio. Apesar do destaque nos principais campeonatos do futebol mundial, o atacante de 25 anos disputa seu primeiro Mundial e sequer era nascido quando a Noruega participou de sua última Copa, em 1998.
O camisa 9 confirmou mais uma vez sua impressionante média de gols. Até o apito inicial, Haaland somava 55 gols em 50 partidas pela seleção norueguesa. A estrela norueguesa marcou duas vezes, aos 29 e aos 43 minutos, enquanto o zagueiro Leo Skiri Østigård e Kristian Thorstvedt decretaram a vitória.
Já o Iraque, que retornou ao torneio após um longo período de ausência, tentou equilibrar as ações e chegou a empatar a partida com um gol de Ayman Hussein. No entanto, não conseguiu evitar a derrota na estreia.
Com os três pontos, a Noruega fica com a liderança da chave, já que a França venceu Senegal por 3 a 1. O critério de desempate é o saldo de gols. Na próxima rodada, o Iraque enfrenta a França na segunda-feira (22), às 18h (de Brasília). No mesmo dia, a Noruega encara Senegal, às 21h.
O jogo começou com intensidade física e marcação alta dos dois lados. Logo aos quatro minutos, Aymen Hussein ganhou pelo alto dentro da área e cabeceou por cima. Aos 11, o próprio centroavante fez o pivô e acionou Al-Hamadi, que se jogou na bola e finalizou forte, mas também mandou por cima. A Noruega respondeu com Haaland, que apareceu pela primeira vez aos seis minutos, avançou pela direita e cruzou rasteiro para defesa de Jalal Hassan.
Depois da pausa para hidratação, a Noruega encontrou espaço pelo lado esquerdo. Aos 27 minutos, Nusa recebeu em velocidade, esperou a ultrapassagem de Wolfe e tocou para o lateral cruzar rasteiro. Haaland atacou a área, se jogou na bola e marcou seu primeiro gol em Copa do Mundo, abrindo o placar para os noruegueses.
O Iraque reagiu rapidamente. Aos 38 minutos, Ali Jasim recebeu na ponta esquerda, balançou o corpo e deixou a marcação para trás. Em seguida, o meia deu passe em profundidade para Al-Ammari, que apareceu livre dentro da área e cruzou na medida. Aymen Hussein ganhou a disputa pelo alto e cabeceou forte, no chão, para empatar. O gol reforçou o peso simbólico do atacante, que também marcou na partida que garantiu a classificação iraquiana para a Copa.
No entanto, a igualdade durou pouco. Aos 42 minutos, a defesa do Iraque tentou sair jogando no tiro de meta, mas Tahseen recuou fraco para o goleiro. Haaland ficou ligado no lance, disparou na direção da bola, dividiu com Hassan e completou para o fundo da rede. Assim, a Noruega retomou a vantagem antes do intervalo.
Ainda houve tempo para pressão iraquiana. Aos 46, Al-Ammari invadiu a área, tocou para Doski, e o lateral cruzou para Aymen Hussein. O centroavante cabeceou, a defesa travou, e Bayesh finalizou forte no rebote, mas Wolfe evitou o empate. Aos 49, Al-Hamadi foi lançado, ganhou na corrida e ficou perto de empatar, porém a defesa norueguesa chegou no carrinho e desviou a bola. Já aos 51, Akam Hashem acertou um semivoleio de fora da área e assustou Nyland.
Noruega administra o resultado
O Iraque voltou do intervalo tentando empurrar a Noruega para o campo de defesa. Aos sete minutos, Bayesh levantou na área, e Aymen Hussein se antecipou à marcação para cabecear no chão. A bola pingou na pequena área e saiu rente à trave. Pouco depois, aos 17, o Iraque construiu boa jogada até encontrar Hussein Ali livre dentro da área, mas o lateral finalizou por cima.
A Noruega respondeu com bolas paradas e passou a controlar mais a posse. Aos 12 minutos, Ryerson cobrou alto, e Haaland quase conseguiu o cabeceio. Na sequência, Stale Solbakken mexeu no time e ganhou fôlego pelos lados. Graham Arnold também mudou o Iraque, com as entradas de Zidane Iqbal, Farji, Qasem, Saadoon e Mohanad Ali.
Aos 31 minutos, a Noruega definiu o jogo em jogada ensaiada. Odegaard cobrou alto na pequena área, e Ostigaard apareceu sozinho para cabecear com força para o fundo da rede. O gol deu tranquilidade aos noruegueses, que passaram a trocar passes e administrar o relógio.
Vitória vira goleada
Mesmo em desvantagem maior, o Iraque ainda tentou se manter no jogo. Aos 37 minutos, porém, a Noruega quase fez o quarto. Haaland aproveitou erro na saída iraquiana, roubou a bola dentro da área e ficou cara a cara com Jalal Hassan. O atacante bateu na saída do goleiro, mas Hassan fez grande defesa e evitou mais um gol norueguês.
O quarto gol saiu já nos acréscimos. Aos 50 minutos, por fim, a Noruega colocou a bola na área em cobrança de falta pelo campo de ataque. Haaland escorou na segunda trave para dentro da pequena área, e Thorstvedt cabeceou no chão. A defesa iraquiana se atrapalhou, não afastou, e a bola entrou para fechar a vitória norueguesa.
Com informações do portal Jogador 10*