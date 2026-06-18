Quando Brasília viu nascer a história entre Brasil e Haiti no futebol

Edição do Correio Braziliense de 1974 destaca a partida de futebol entre Brasil e Haiti em Brasília - (crédito: Cedoc/CB/D.A.Press)

Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira (19/6), às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O retrospecto é favorável à Seleção Brasileira: são três confrontos, três vitórias e todas por goleada. O primeiro encontro ocorreu em Brasília, em 1974, com triunfo da Canarinho por 4 x 0, com gols de Paulo César Caju, Rivellino, Marinho Chagas e Edu. Mais de cinco décadas depois, a capital federal guarda a memória do início dessa história e serve como lembrança do caminho a ser seguido pelo Brasil em busca de mais uma vitória no Mundial.

A partida contra os haitianos na capital federal ocorreu no antigo Estádio Hélio Prates da Silva, atual Mané Garrincha. Disputado em 21 de abril de 1974, dia do 14º aniversário de Brasília, o confronto também marcou uma das primeiras grandes atrações do estádio, inaugurado poucos meses antes.

O jogo teve portões abertos ao público e capacidade de 20 mil espectadores. Apesar da atmosfera festiva criada pelo aniversário de Brasília, o estádio ainda passava por ajustes poucos meses após a inauguração. Jornais da época apontavam problemas na iluminação para partidas noturnas, fator responsável por dificultar a visão dos goleiros, além de diferenças de altura entre faixas do gramado, situação alvo de críticas sobre as condições de bola rolando em campo.

A partida entre Brasil e Haiti também marcou a abertura da Quinta Olimpíada do Exército e contou com a presença do então presidente da República, o general Ernesto Geisel. Televisionado para todo o país, o confronto serviu como mais um teste para a equipe comandada por Zagallo antes da Copa do Mundo de 1974. Segundo relato do Correio Braziliense na época, a Seleção voltou a atuar em esquema apreciado pelo treinador, com um terceiro homem de armação pela ponta esquerda: Paulo César Caju.

Edição do Correio Braziliense de 1974 destaca a partida de futebol entre Brasil e Haiti em Brasília (foto: Cedoc/CB/D.A.Press)

O Haiti chegava a 1974 vivendo um momento histórico. A classificação para a primeira Copa do Mundo da história do país veio após a conquista do Campeonato da Concacaf de 1973. Na véspera do amistoso em Brasília, o Correio Braziliense descrevia a equipe caribenha como uma seleção sem grande refinamento técnico, mas capaz de compensar essa limitação com espírito de luta e excelente preparo físico.

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O Brasil não encontrou dificuldades para vencer o Haiti. Vaiado nos minutos iniciais, Paulo César Caju transformou as críticas em aplausos ao abrir o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Mesmo em vantagem, a Seleção perdeu intensidade e passou a encontrar dificuldades na articulação das jogadas, com um meio-campo pouco criativo.

Na volta do intervalo, o Brasil precisou de apenas quatro minutos para ampliar a vantagem. Rivellino balançou as redes logo no início da segunda etapa e deu mais tranquilidade à equipe de Zagallo, que passou a controlar as ações da partida. Com maior volume ofensivo, Marinho Chagas marcou o terceiro gol brasileiro, enquanto Edu fechou o placar em 4 x 0. Após o apito final, Zagallo avaliou o confronto como mais uma experiência positiva na preparação da Seleção para a Copa do Mundo de 1974, na então Alemanha Ocidental.

Edição do Correio Braziliense de 1974 destaca a partida de futebol entre Brasil e Haiti em Brasília (foto: Cedoc/CB/D.A.Press)

O Brasil também enfrentou o Haiti em 2004. Com gols de Ronaldinho Gaúcho (3x), Roger Flores (2x) e Nilmar (1), goleou os haitianos por 6 x 0, no Estádio Sylvio Cator, na capital Porto Príncipe, no intitulado Jogo da Paz. Doze anos depois, em 2016, na Copa América Centenário, a Seleção Brasileira venceu o rival por 7 x 1, com gols de Philippe Coutinho (3x), Renato Augusto (2x), Gabigol e Lucas Lima — o gol de honra dos haitianos foi marcado por Ames Marcelin.

Escalação inicial do Brasil (1974): Leão; Zé Marin, Luiz Pereira, Wilson Piazza e Marinho; Clodoaldo, Rivelino e Paulo César (Internacional); Jairzinho, César e Paulo César (Flamengo)

Escalação inicial do Haiti: (1974) Francillon; Bayone, Jean Joseph, Vorber e Arsene August; Antonine, Desir e Racine; Guy Saint, Sanon e Roger Saint.

Árbitro (1974): Miguel Angel.



*Estagiário sob a supervisão de Fernando Brito