PETS NA COPA
Gato vidente prevê resultado da Seleção Brasileira contra o Haiti
Após acertar empate da Seleção Brasileira contra o Marrocos, gato Milu volta a fazer previsão para o próximo jogo
PETS NA COPA
Após acertar empate da Seleção Brasileira contra o Marrocos, gato Milu volta a fazer previsão para o próximo jogo
Depois de viralizar ao acertar o empate entre Brasil e Marrocos no último sábado (13/6), o gato Milu voltou a chamar atenção nas redes sociais com uma nova previsão. Dessa vez, o felino de Aguanil (MG), que já acumula milhões de visualizações, apontou vitória da Seleção Brasileira contra o Haiti, na partida desta sexta-feira (19/6).
Além disso, internautas reagiram com bom humor e acompanharam com curiosidade cada palpite do gato. Pelo jeito vai ser sofrido, depois daquela olhada que ele deu para o empate, comentou um seguidor. Outro completou: O Milu está fazendo a parte dele, agora só falta a Seleção colaborar no campo.
Em seguida, o vídeo ganhou ainda mais repercussão após o tutor, Natan Pinheiro, publicar uma gravação feita antes da estreia do Brasil. Nas imagens, Milu ignora as duas opções de resultado e escolhe se alimentar justamente no pote marcado com a palavra empate. Veja:
o gato vidente quase me matou do coração quando olhou pro empate, uffa vamos ganhar pic.twitter.com/dGQCYzNkmc
beck (@tuittabeck) June 16, 2026
Com isso, o vídeo ganhou ampla repercussão nas redes sociais e transformou o gato em um dos personagens mais curiosos desta edição da Copa do Mundo.
A Seleção Brasileira entra em campo na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia. O Brasil chega pressionado após somar apenas um ponto e ocupa a terceira colocação do grupo. Enquanto isso, a Escócia lidera a chave com três pontos, seguida por Marrocos, que também tem um ponto, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Dessa forma, o confronto contra o Haiti se torna decisivo para a equipe brasileira reagir na competição e seguir viva na briga pela classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.