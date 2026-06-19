Páginas do Correio Braziliense de 1974 destacavam o duelo - (crédito: Cedoc/CB/D.A.Press)

O retrospecto entre Brasil e Haiti no futebol é favorável à Seleção Brasileira: são três confrontos e três vitórias por goleadas. O primeiro encontro ocorreu em Brasília, em 1974, com triunfo da Canarinho por 4 x 0, com gols de Paulo César Caju, Rivellino, Marinho Chagas e Edu. Mais de cinco décadas depois, a capital verde-amarela guarda a memória do início dessa história e serve como lembrança do caminho a ser seguido em busca de mais um triunfo.

A partida contra os haitianos em Brasília ocorreu no antigo Estádio Hélio Prates da Silva, atual Mané Garrincha. Disputado em 21 de abril de 1974, dia do 14º aniversário da nova capital brasileira, o confronto também marcou uma das primeiras grandes atrações da arena, inaugurada meses antes.

O jogo teve portões abertos ao público e capacidade de 20 mil espectadores. Apesar da atmosfera festiva, o estádio passava por ajustes. Havia problemas na iluminação, além de diferenças de altura entre faixas do gramado.

A partida também marcou a abertura da Quinta Olimpíada do Exército e contou com a presença do então presidente da República, o general Ernesto Geisel. Televisionado para todo o país, o confronto serviu como mais um teste para a equipe comandada por Zagallo antes da Copa do Mundo de 1974. A Seleção voltava a atuar em esquema apreciado pelo treinador, com um terceiro homem de armação pela ponta esquerda: Paulo César Caju.

O Haiti chegava a 1974 vivendo a classificação para a primeira Copa do Mundo, após a conquista do Campeonato da Concacaf de 1973. Na véspera do amistoso em Brasília, o Correio Braziliense descrevia a equipe caribenha como uma seleção sem grande refinamento técnico, mas capaz de compensar essa limitação com espírito de luta e excelente preparo físico.

O Brasil também enfrentou o Haiti em 2004. Com gols de Ronaldinho Gaúcho (3x), Roger Flores (2x) e Nilmar (1), goleou por 6 x 0, no Estádio Sylvio Cator, na capital Porto Príncipe, no Jogo da Paz. Em 2016, na Copa América Centenário, a Seleção venceu por 7 x 1, com gols de Philippe Coutinho (3x), Renato Augusto (2x), Gabigol e Lucas Lima. Ames Marcelin descontou para os haitianos.

*Estagiário sob a supervisão de Fernando Brito