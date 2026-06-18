Renato Gaúcho deixa o Vasco por 'problemas de relacionamento'

O técnico Renato Gaúcho está fora do Vasco. A diretoria do clube anunciou, na noite desta quinta-feira (18), que rescindiu o contrato do treinador em comum acordo entre as partes. A ideia vinha sendo debatida nos últimos dias, por conta de problemas de relacionamento com o elenco.
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A nota oficial que informa a decisão é curta e direta. "O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras".
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Essa foi a terceira passagem do técnico pelo clube carioca, após os períodos de 2005 a 2007 e de 2008.
Atualmente, o Cruz-Maltino ocupa a 17ª posição no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, com uma campanha irregular também na Copa Sul-Americana. Ambas as competições foram pausadas por conta da Copa do Mundo.
No retrospecto, a equipe venceu apenas um dos seis jogos disputados, contra o Barracas Central, pela competição continental.
O Vasco agora busca o terceiro treinador da temporada. No começo do ano, quem estava à frente da equipe carioca era Fernando Diniz, que hoje comanda o Corinthians.
Veja nota completa do Vasco:
O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional.
A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.
O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras.
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