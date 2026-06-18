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SÉRIE A

Renato Gaúcho deixa o Vasco por 'problemas de relacionamento'

A ideia vinha sendo debatida nos últimos dias, por conta de problemas com o elenco. Clube carioca confirmou troca no comando com nota curta e direta

Renato Gaúcho deixa o Vasco após 3 meses de trabalho - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)
Renato Gaúcho deixa o Vasco após 3 meses de trabalho - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

 O técnico Renato Gaúcho está fora do Vasco. A diretoria do clube anunciou, na noite desta quinta-feira (18), que rescindiu o contrato do treinador em comum acordo entre as partes. A ideia vinha sendo debatida nos últimos dias, por conta de problemas de relacionamento com o elenco.

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A nota oficial que informa a decisão é curta e direta. "O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras".

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Essa foi a terceira passagem do técnico pelo clube carioca, após os períodos de 2005 a 2007 e de 2008.

Atualmente, o Cruz-Maltino ocupa a 17ª posição no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, com uma campanha irregular também na Copa Sul-Americana. Ambas as competições foram pausadas por conta da Copa do Mundo.

No retrospecto, a equipe venceu apenas um dos seis jogos disputados, contra o Barracas Central, pela competição continental.

O Vasco agora busca o terceiro treinador da temporada. No começo do ano, quem estava à frente da equipe carioca era Fernando Diniz, que hoje comanda o Corinthians.

Veja nota completa do Vasco:

O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional.

A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 18/06/2026 22:59 / atualizado em 18/06/2026 23:15
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