Holanda goleia a Suécia por 5 x 1; veja os detalhes

Houston (EUA) – A chamada Fan Walk ("caminhada dos fãs"), que logo pela manhã tingiu de laranja as vias do sul de Houston, prenunciou a festa que a Holanda fez no estádio ao golear a Suécia por 5 a 1, neste sábado (20/6), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Com o resultado, os holandeses chegaram aos 4 pontos e ultrapassaram os próprios suecos, que na estreia haviam goleado a Tunísia pelo mesmo placar e viram seu saldo de gols despencar.
Brobbey (duas vezes), Gakpo (duas vezes) e Summerville marcaram para a Holanda, que enfrenta os tunisianos na terceira e última rodada, na próxima quinta-feira (25/6), às 20h (de Brasília), em Kansas City. Elanga fez o gol de honra para a Suécia, que enfrenta o Japão, no mesmo dia e horário, em Dallas.
Se ocuparam as vias de Houston em um desfile de cerca de 4 quilômetros, os holandeses não demoraram para tomar conta também do gramado. Logo aos 5min, Brobbey fez o pivô no círculo central e tocou para Reijnders, que acionou Gakpo na esquerda. O cruzamento rasteiro saiu na medida para o atacante que iniciou o contra-ataque abrir o placar.
O camisa 19 também fez o segundo, aos 16min, em novo cruzamento rasteiro, mas vindo da direita. Ele se esticou todo para tocar com a ponta da chuteira e completar a assistência de Dumfries.
Reação da Suécia
A Suécia, que havia tido uma finalização de Gyökeres defendida por Verbruggen, só acordou após a parada técnica. Aos 28min, Ayari desperdiçou boa chance ao tentar dominar no peito o cruzamento de Alexander Isak. Oito minutos depois, Gyökeres bateu da entrada da área para boa defesa do goleiro holandês.
A Holanda respondeu com duas boas estocadas seguidas, com Gakpo, de fora da área, e Malen, de dentro. A primeira finalização ficou com Nordfeldt e a segunda saiu pela linha de fundo.
Aos 40min, Ayari assustou o goleiro holandês com um chute de fora da área que passou por cima do travessão. E aos 44min a bola da Suécia até entrou, mas a arbitragem marcou impedimento do zagueiro Lagerbielke.
Contudo, a Holanda tratou de conter qualquer tentativa de reação logo no começo do segundo tempo. Aos 2min, Summerville, em sua primeira participação após substituir Malen, fez boa jogada e tocou para Dumfries cruzar novamente rasteiro da direita, desta vez para Brobbey escorar para a rede.
Nove minutos depois, Gakpo fez o quarto gol completando um contra-ataque. O jogador do Liverpool recebeu na esquerda, cortou para dentro deixando Lagerbielke para trás e finalizou com precisão no canto direito de Nordfeldt.
Aos 13min, pouco depois de entrar, Elanga foi acionado em velocidade, ganhou na corrida da marcação e bateu forte ao entrar na área para diminuir para os suecos.
Resultado definido
O jogo ficou aberto, mas com poucas chances claras. Aos 39min, Alexander Isak recebeu na esquerda, carregou para o meio e finalizou com o pé direito, mas Verbruggen espalmou pela linha de fundo.
Aos 43min, Summerville colocou números finais ao massacre. Ele recebeu de Memphis Depay, conduziu até a entrada da área e mandou com categoria no canto.