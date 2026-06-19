Entenda a comemoração de Matheus Cunha na goleada cotnra o Haiti

Matheus Cunha garantiu a liderança da seleção brasileira no grupo C com dois gols contra a seleção haitiana - (crédito: AFP)

Grande estrela do jogo entre Brasil e Haiti, nesta sexta-feira (19/6), o camisa 9 a seleção brasileira Matheus Cunha chamou a atenção da torcida com uma curiosa comemoração nos dois gols marcados por ele no primeiro tempo.

Pernas dobradas, braços estendidos, joelhos balançando. Quem imaginou uma clássica pose de surfista, acertou. Aos 27 anos, Matheus Cunha pratica surf entre uma partida e outra de futebol pelo Manchester United.

O atleta já revelou que costuma treinar com ondas artificiais na Inglaterra. O surfista Ítalo Ferreira é um dos amigos próximos do atacante, que teve o primeiro contato com a prancha nas ondas do litoral do Rio Grande do Norte. A informação foi revelada em uma entrevista para o GE.

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Durante a partida desta sexta, na segunda rodada da fase de grupos, Matheus Cunha garantiu a liderança da seleção brasileira no grupo C com dois gols contra a seleção haitiana. Vini Junior foi o responsável por coroar o placar com o terceiro gol.