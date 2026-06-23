Quem é Miroslav Klose? Alemão perdeu recorde histórico para Messi

Miroslav Klose coleciona 16 gols em Mundiais: marcou inclusive no 7 x 1 sobre o Brasil em 2014 - (crédito: Pedro Ugarte/AFP)

Miroslav Klose perdeu, na segunda-feira (22/6), o posto de maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Lionel Messi alcançou a marca de 18 gols em Mundiais durante a partida entre Argentina e Áustria, em Dallas. O camisa 10 argentino marcou aos 37 minutos do primeiro tempo e voltou a balançar as redes na etapa final, superando os 16 gols do ex-atacante alemão. Klose liderava o ranking desde a Copa de 2014, quando ultrapassou Ronaldo Fenômeno, que encerrou trajetória em Mundiais com 15 gols.



A carreira de Klose em Copas começou em 2002. Logo na estreia no torneio, marcou cinco gols e ajudou a Alemanha a chegar ao vice-campeonato. Quatro anos depois, na Copa disputada em casa, repetiu a marca de cinco gols e terminou como artilheiro da competição. Em 2010, na África do Sul, balançou as redes quatro vezes e contribuiu para a campanha alemã até as semifinais.

O recorde histórico veio em 2014. Na campanha do tetracampeonato alemão, Klose marcou apenas dois gols, mas um deles entrou para a história. Na vitória por 7 x 1 sobre o Brasil, na semifinal, o atacante chegou aos 16 gols em Copas do Mundo e ultrapassou Ronaldo, tornando-se o maior goleador da competição.



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Em entrevista concedida em 2018, o ex-jogador demonstrava tranquilidade diante da possibilidade de perder a marca. “Há muitos jogadores fantásticos por aí, então acho existir uma boa chance de alguém quebrar meu recorde alguma hora. Eu não sou o tipo de pessoa apegada a isso. Vamos esperar para ver o resultado”, comentou.

Apesar do desempenho histórico pela seleção alemã, Klose não manteve números tão expressivos nos clubes. Com passagens por Werder Bremen, Bayern de Munique e Lazio, marcou 255 gols em 667 partidas ao longo da carreira. Aposentado desde 2016, o ex-centroavante atualmente trabalha como treinador do Nürnberg, participante da segunda divisão da Alemanha.

*Estagiário sob a supervisão de Fernando Brito