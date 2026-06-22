Histórico: Lionel Messi se torna o maior artilheiro da história das Copas

Messi marca contra Áustria e se torna maior artilheiro da histórias das Copa do Mundo ,com 17 gols - (crédito: Aric Becker / AFP)

Lionel Messi não cansa de colecionar recordes e conquistas. Em sua sexta Copa do Mundo, o camisa 10 argentino chega a 17 gols no torneio e se consolida como maior artilheiro da história da competição. Ele ultrapassa o alemão Miroslav Klose com 16.

Após marcar três vezes na estreia contra a Argélia, Messi começou o jogo diante da Áustria nesta segunda-feira (22/06) perdendo um pênalti e duas oportunidades claras. Mas, depois de receber passe livre na entrada da grande área, o camisa 10 argentino mostrou o porquê de ser um dos grandes do esporte. Com a perna canhota, onde nos acostumamos a ver o craque brilhar, ele bateu colocado no contrapé do goleiro e marcou o nome mais uma vez nos livros de história do futebol.

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Messi chega a 916 gols na carreira, se consolida como maior artilheiro em Copas do Mundo e segue sendo o boleiro que mais ergueu taças na carreira, com 46 títulos. Já consolidado como maior ídolo da história da Argentina, o craque busca o bicampeonato mundial, após liderar a seleção albiceleste em 2022, no Catar.

Para deixar o marco ainda mais histórico, Messi chega ao topo da artilharia no dia 22 de Junho, exatamente 48 anos depois de Maradona entrar para a história e fazer o famoso gol de mão, diante da Inglaterra, na Copa de 1986. Mundial esse que os “hermanos” conquistaram a taça pela segunda vez.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.