Copa do Mundo, 15º dia: confira jogos, horários e transmissões

Copa do Mundo - (crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Nesta quinta-feira (25/06), a Copa do Mundo de 2026 chega ao seu 15º dia de disputas com seis partidas envolvendo 12 seleções dos grupos D, E e F. Além da definição dos classificados para as oitavas de final, a rodada promete fortes emoções para as equipes que ainda sonham com uma vaga na próxima fase.

A programação começa às 17h (horário de Brasília) com dois confrontos válidos pelo Grupo E. No Estádio da Filadélfia, Curaçao enfrenta a Costa do Marfim. A seleção caribenha disputa pela primeira vez o Mundial, e ganhou destaque nesta edição pela festa e paixão dos torcedores na arquibancada.

Mesmo após a goleada sofrida por 7 a 1 para a Alemanha, os torcedores seguiram cantando e apoiando. Atualmente, o país ocupa a quarta colocação do grupo. Já a Costa do Marfim, aparece em segundo lugar e busca confirmar a classificação.

No mesmo horário, Equador e Alemanha entram em campo em outra partida do Grupo E. Os alemães chegam embalados após a goleada sobre Curaçao e são apontados como favoritos para o confronto. Do outro lado, o Equador tenta surpreender para continuar na disputa, já que soma uma derrota e um empate na competição.

Às 20h, a bola rola para mais dois jogos. Pelo Grupo F, Tunísia e Países Baixos se enfrentam no Estádio de Kansas City. A Seleção da Tunísia ainda não venceu nenhum jogo na competição e precisa do resultado para manter chances de avançar. Já os neerlandêses lideram a chave após uma vitória e um empate.

No mesmo horário, Japão e Suécia duelam no Estádio de Dallas. O confronto reúne duas seleções que chegam à última rodada brigando diretamente por uma vaga na próxima fase, prometendo um dos jogos mais equilibrados do dia.

Encerrando a rodada, às 23h (de Brasília), dois confrontos do Grupo D movimentam a noite. Em Los Angeles, Turquia e Estados Unidos se enfrentam em uma partida decisiva. Os norte-americanos chegam confiantes após vencerem na rodada anterior, enquanto os turcos ocupam a quarta colocação e precisam pontuar.

Já no Estádio da Baía de São Francisco, Austrália e Paraguai fecham a programação do dia. As duas seleções ainda teêm chances de ir para as oitavas e entram em campo de olho em uma combinação de resultados para avançar.

Jogos desta quinta-feira

Grupo E

Curaçao x Costa do Marfim

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio da Filadélfia

Onde assistir:

TV Aberta: Globo e SBT .

e . TV fechada: SporTV

Streaming: Globoplay e CazéTV

Equador x Alemanha

Horário: 17h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Estádio de Nova York/Nova Jersey

Onde assistir:

Streaming: CazéTV

Grupo F

Tunísia x Países Baixos

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Kansas City Stadium

Onde assistir:

TV Aberta: Globo e SBT

e TV fechada: SporTV

Streaming: Globoplay e CazéTV

Japão x Suécia

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Dallas Stadium

Onde assistir:

Streaming: Globoplay e CazéTV

Grupo D

Turquia x Estados Unidos

Horário: 23h (de Brasília)

Local: Los Angeles Stadium

Onde assistir:

Streaming: CazéTV

Austrália x Paraguai

Horário: 23h (de Brasília)

Local: Estádio da Baía de São Francisco

Onde assistir:

TV Aberta: Globo e SBT

e TV fechada: SporTV

Streaming: Globoplay e CazéTV

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares