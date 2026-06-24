Lesão, golaço e polêmica: como foram as Copas de Neymar pelo Brasil?

Nova Jersey – O ambiente tranquilo, as risadas e até as brincadeiras já faziam parte dos treinos da Seleção Brasileira, mas ganharam ainda mais força nos últimos dias. O motivo: Neymar está de volta. E quase mil dias depois da última vez que esteve em campo com a camisa do Brasil, o maior artilheiro da história do país – com 79 gols – está pronto para iniciar a quarta Copa do Mundo da carreira, agora aos 34 anos.

Quanto tempo jogará, apenas o técnico Carlo Ancelotti decidirá, porém a vontade de deixar todas as polêmicas e lesões para trás é evidente em cada passo do camisa 10 nos Estados Unidos.

Neymar está à disposição de Carlo Ancelotti, viajou para Miami junto do restante do elenco e ficará, no mínimo, no banco de reservas do duelo entre Brasil e Escócia nesta quarta-feira (24/6), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de 2026.

Só que para chegar a essa possibilidade de estar em campo, Neymar teve que ficar um mês afastado. Ainda pelo Santos, o meia-atacante teve uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e se apresentou à Seleção Brasileira lesionado. Nas primeiras semanas, fez tratamento no departamento médico verde-amarelo e quase “não deu as caras”.

Já nos últimos dias, pisou no campo de jogo e foi treinado pela primeira vez por Carlo Ancelotti, técnico italiano que chegou à Seleção Brasileira em 2025 e o convocou pela primeira vez exatamente para a Copa.

Com três atividades completas entre domingo (21/6) e terça-feira (23/6), Neymar está disponível para voltar a jogar pela Seleção Brasileira, embora não tenha ritmo de jogo pela ausência no último mês. E há uma “falta de ritmo” com a amarelinha também, só que esse ponto pode motivá-lo.

A última vez que ele vestiu a camisa pentacampeã mundial foi em 18 de outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco do joelho esquerdo.

Depois disso, foram 980 dias de martírio até a volta justamente na Copa do Mundo, competição que o craque disputou em 2014, 2018 e 2022 e escreveu diferentes histórias. Seria o destino conspirando para um quarto capítulo diferente dos outros? Relembre o desempenho dele nas edições anteriores.

Estreia em casa e lesão

A primeira Copa de Neymar talvez tenha sido a melhor dele. O camisa 10 foi decisivo na fase de grupos e marcou quatro gols, sendo dois contra a Croácia e dois contra Camarões.

Ele ainda deu assistência para o zagueiro Thiago Silva marcar de cabeça contra a Colômbia, nas quartas de final. Aquele jogo, no entanto, ficaria marcada pela forte entrada do lateral-direito Zúniga, que lesionou a lombar do brasileiro e o tirou da Copa.

Sem Neymar, a Seleção Brasileira sofreu a pior derrota na história da Copa com a goleada por 7 a 1 para a Alemanha, no Mineirão. Depois, perdeu por 3 a 0 para a Holanda na disputa do terceiro lugar.

Cai-cai?

Neymar sofreu uma lesão no metatarso do pé direito em fevereiro de 2018 e se recuperou apenas a um mês do início da Copa. De toda forma, conseguiu iniciar o torneio como titular e foi mais uma vez decisivo na fase de grupos.

Ele marcou na vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica e deu nova assistência para Thiago Silva no triunfo pelo mesmo placar contra a Sérvia.

No entanto, Neymar virou meme mundial pela quantidade de vezes que foi ao chão nos três primeiros jogos e foi apelidado até de cai-cai pelos torcedores.

Com a bola no pé, o camisa 10 ainda fez um gol sobre o México, nas oitavas de final, mas não conseguiu evitar a eliminação do Brasil para a Bélgica na fase seguinte.

Nova lesão e golaço em eliminação

Neymar chegou apto para a edição de 2022, mas voltou a sofrer uma lesão na Copa logo na estreia, na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia.

O meia-atacante perdeu os dois jogos seguintes, mas se recuperou da entorse no tornozelo direito e voltou nas oitavas de final. Ele contribuiu com um gol de pênalti na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul.

Nas quartas, Neymar se encaminhava para ser decisivo. Ele tabelou com Rodrygo e Paquetá, driblou o goleiro Livakovic e fez um golaço no fim do primeiro tempo da prorrogação. No entanto, o Brasil sucumbiu, levou o gol do empate e foi eliminado nos pênaltis sem que o camisa 10 sequer tivesse a chance de cobrar.



