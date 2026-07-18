Dibu Martínez x Unai Simón: A revanche velada na final da Copa

Esta combinação de fotos de arquivo mostra o goleiro da Argentina, Emiliano Martínez; e o goleiro da Espanha, Unai Simón - (crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Nova York — A final da Copa do Mundo neste domingo, às 16h (de Brasília) no MetLife Stadium reserva uma revanche velada entre dois goleiros de estilos opostos. Natural de Mar del Plata, Emiliano Martínez, de 33 anos e 1,95m, chega à final ostentando no currículo o Troféu Lev Yashin de melhor goleiro do mundo em 2024. Unai Simón, 29 e 1,90m nasceu em Vitoria-Gasteiz e desembarca na decisão com a frustração de quem poderia ter sido premiado naquela edição da festa de gala promovida anualmente pela revista France Football, mas perdeu por 63 votos de diferença: 276 x 213. O resultado no Fifa The Best foi ainda pior à época: Dibu em primeiro, Éderson em segundo e Unai na terceira colocação.

A história ganhou um capítulo importante no tapete vermelho de Paris. Na cerimônia da Bola de Ouro de 2024, Dibu Martínez recebeu o prêmio criado em homenagem ao lendário goleiro soviético Lev Yashin. Campeão da Copa América no mesmo ano, o argentino superou Unai Simón, um dos símbolos da conquista continental da Espanha. O titular de La Roja saiu fortalecido da temporada, mas viu o concorrente ocupar o lugar mais alto na hierarquia dos goleiros.

Martínez construiu a reputação nos momentos de maior pressão. Desde a Copa América de 2021, passando pelo Mundial de 2022 e pelos títulos recentes da Argentina, o goleiro do Aston Villa transformou partidas eliminatórias em palco particular. Defesas decisivas, pênaltis e uma personalidade incômoda aos adversários fizeram dele um personagem raro, capaz de influenciar uma decisão mesmo sem participar de todos os lances.

O argentino joga no limite. Alimenta-se do ambiente hostil, das cobranças e dos confrontos psicológicos. Nas disputas por pênaltis, tornou-se uma referência mundial. Mais do que impedir gols, Dibu criou uma aura em torno da própria presença.

Unai Simón seguiu uma rota diferente. O espanhol alcançou o topo pela consistência. Menos midiático, mais silencioso, construiu uma carreira baseada no posicionamento, na leitura das jogadas e na segurança transmitida aos companheiros. No Athletic Bilbao e na seleção espanhola, tornou-se um retrato do goleiro moderno: eficiente com as mãos e confortável na participação com os pés. Foi praticamente líbero na vitória contra a França, lembrando os bons tempos do alemão Manuel Neuer nas antecipações como “zagueiro”.

A final coloca em choque duas maneiras de defender. Martínez representa a explosão, o improviso e a capacidade de crescer quando o cenário parece desfavorável. Unai Simón simboliza o controle, a técnica e a tranquilidade de quem raramente perde o equilíbrio.

O argentino chega à decisão com a coroa individual conquistada em 2024, nove defesas relevantes nesta edição da Copa e seis gols sofridos. O espanhol entra em campo com a chance de transformar o reconhecimento coletivo da Eurocopa em uma conquista ainda maior. Unai Simón só foi vazado pela Bélgica nas quartas de final e quebrou o recorde do italiano Walter Zenga ao ficar 491 minutos invicto. Um busca confirmar o status de melhor goleiro do planeta. O outro ensaia tomar para si o palco reservado aos campeões do mundo.

Entre a irreverência de Dibu e a sobriedade de Unai estará uma das chaves da final. A Argentina confia no goleiro dos momentos impossíveis. A Espanha aposta naquele capaz de fazer a excelência parecer rotina. No fim, a Copa também terá uma disputa pela luva mais valiosa do futebol.