DF fica abaixo das metas do Ideb em todas as etapas da educação básica

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram, nesta terça-feira (15/9), os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2019. No Distrito Federal, os números são preocupantes: a capital do país não alcançou nenhuma das metas previstas para o ano.

O indicador avalia o desempenho do sistema educacional levando em conta as notas obtidas em provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e a taxa de aprovação escolar.

As metas determinadas para 2019 foram calculadas a partir do desempenho observado em 2005, com curva de projeção para 2095. A distância entre o indicador real e a meta estipulada aumenta conforme as etapas escolares avançam. Os resultados consideram as provas de estudantes das redes pública e privada.

Anos iniciais

Nos anos iniciais do ensino fundamental — período do 1º ao 5° ano —, o Distrito Federal foi uma das quatro unidades federativas que não alcançaram a meta. Mesmo assim, o DF e oito estados foram os únicos com nota superior a 6,0. A capital ficou 0,1 ponto abaixo do objetivo, no recorte que abrange toda a rede de ensino, e 0,2 abaixo do esperado, quando considera apenas rede pública.

Em 2019, a taxa de aprovação de estudantes do 3º ano do ensino fundamental foi a menor (89,1%) entre os cinco anos dessa etapa escolar. A comparação leva em conta os estudantes de escolas públicas e privadas. O desempenho das crianças foi melhor na prova de matemática do que na de português.

Anos finais

Do 6º ao 9º anos, a lacuna aumentou, e o DF registrou 0,5 ponto a menos que a meta prevista. Considerada apenas a rede pública, essa pontuação cai para 0,4. No ensino fundamental, o 7º ano teve a taxa de aprovação mais baixa (85,3%), considerados os quatro anos da fase final de escolas públicas e particulares. O desempenho dos estudantes também foi melhor em matemática, disciplina na qual verificaram-se as notas mais altas.

Ensino médio

Apesar de o Distrito Federal estar entre as 12 unidades federativas com resultado superior a 4,2, a rede pública de ensino ficou 0,6 ponto abaixo da meta; na rede particular, o indicador foi 0,9 ponto menor que o esperado.

A menor taxa de aprovação (80,7%) apareceu entre estudantes do 1º ano do ensino médio de todas as escolas avaliadas. No entanto, o desempenho dos alunos dessa série na rede pública foi o mais baixo da comparação, com apenas 77% de aprovados.

Nas provas de língua portuguesa, os estudantes da rede pública tiveram melhor desempenho do que na prova de matemática. Na rede privada, verificou-se o oposto: os alunos tiveram melhor resultado na prova da disciplina de exatas do que na de humanas.