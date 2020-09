Coletiva ao vivo: ministro da Educação comenta resultados do Ideb

E EuEstudante

(crédito: Eu, Estudante)

Começou, às 9h30 desta terça-feira (15/9), entrevista coletiva de imprensa sobre os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2019 e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2019. O DF ficou abaixo das metas do Ideb em todas as etapas da educação básica.

O encontro ocorre na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro; o presidente do Inep, Alexandre Lopes; e o diretor de Estatísticas Educacionais do instituto, Carlos Eduardo Moreno Sampaio, que fará a apresentação dos dados.

Tanto o Ideb quanto o Saeb são produzidos pelo Inep. A cerimônia é reproduzida ao vivo nas redes sociais do Ministério da Educação (MEC) e do Inep.