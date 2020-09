Prazo para inscrições na Escola de Música de Brasília terminam nesta quinta

CB Correio Braziliense

Só a Escola de Música de Brasília oferece mais de 460 vagas - (crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

Interessados em ingressar nos cursos da Escola de Música de Brasília (EMB) ou na Educação Profissional das escolas técnicas do Distrito Federal têm até esta quinta-feira (17/9) para se inscrever pelo site da Secretaria de Educação.

O prazo também está apertado para quem quer estudar idiomas junto aos Centros Interescolares de Línguas (CILs): inscrições podem ser feitas até 20 de setembro. A data é a mesma para se inscrever na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Na Escola de Música, são 460 vagas para processos fonográficos, documentação musical, canto, acordeom, bandolim, bateria, clarineta, contrabaixo, contrabaixo elétrico, fagote, flautas, guitarra, violão, violino e violoncelo, e outros. As provas e entrevistas serão virtuais para todos os cursos e modalidades.

Já no ensino profissionalizante, há vagas nas escolas técnicas de Ceilândia, Planaltina e Brasília, além do Centro de Ensino Profissional Articulado do Guará, Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional de Brasília e no Centro Educacional 2 do Cruzeiro (CED 02).

Há diversas opções de cursos técnicos disponíveis na Educação Profissional: administração, informática, logística, registro e informação em saúde, secretaria escolar, entre outros.

Quanto à EJA, alunos com mais de 15 anos e que deixaram de concluir o Ensino Fundamental, ou acima de 18 anos, mas que não finalizaram a Educação Básica, podem concorrer, nas 14 regionais de ensino, a uma vaga no 1º e 2º segmentos (correspondentes aos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental), para o 3º segmento (equivalente ao Ensino Médio) e para o Ensino Técnico.

Ensino de idiomas

Os CILs oferecem os cursos de inglês, francês, espanhol e japonês para estudantes matriculados do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio, ou 2º e 3º segmentos da EJA. O aluno pode se inscrever em até quatro unidades, desde que no turno contrário às aulas regulares.

Entre 15 e 18 de outubro, ficarão abertas as inscrições para a comunidade, também através do site da Secretaria de Educação.

*Com informações da Secretaria de Educação