Eja, Cils e educação profissional: avaliações ainda terão validade

Avaliações propostas durante o primeiro semestre de 2020 terão peso na aprovação - (crédito: Lúcio Bernardo Jr / Agência Brasília)

Nesta quarta-feira (23), a Secretaria de Educação esclareceu que para a Educação de Jovens e Adultos (Eja), os Centros Interescolares de Línguas (Cils) e a educação profissional as avaliações terão peso na aprovação dos alunos. O anúncio foi feito por meio de nota informativa enviada às Coordenações Regionais de Ensino. Essa foi uma ação necessária após a má repercussão da circular enviada na terça-feira (22), que orientava que aspectos mínimos de frequência não seriam levados em conta, bastando a presença ou acesso uma única vez em todo o semestre.



“A Secretaria de Educação informa que a circular n.º 240/2020 orienta que os estudantes matriculados em cursos semestrais não sejam reprovados por faltas no primeiro semestre, ou seja, o documento trata apenas da frequência escolar”, esclarece a nota informativa n° 1/2020. “Os professores continuam sendo os responsáveis pelas avaliações das aprendizagens que, após realizadas, devem ser debatidas no Conselho de Classe”.



O documento assinado pelo subsecretário de educação básica, Tiago Cortinaz, e pelo subsecretário de planejamento, acompanhamento e avaliação, Ernany Santos, informa que a orientação passada por meio da circular está amparada em orientações do Conselho Nacional de Educação (CNE), em especial o parecer n.º 11/2020 CNE/CP. “Um dos pontos mais importantes para a reorganização dos calendários escolares e replanejamento curricular de 2020-2021 é a revisão dos critérios adotados nos processos de avaliação com o objetivo de evitar o aumento da reprovação e do abandono escolar”, cita a nota.



Diferentemente da circular, a nota elenca os segmentos de ensino que irão seguir as orientações: Educação de Jovens e Adultos (Eja), Centros Interescolares de Línguas (Cils) e educação profissional. Na circular n° 240/ 2020, as informações eram dirigidas a “unidades escolares que ofertam o regime semestral”. O documento desta quarta-feira também afirma que as orientações sobre a aferição de frequência para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio estão em fase de elaboração.