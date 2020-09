Ainda não se inscreveu no Revalida 2020? Confira o passo a passo

E EuEstudante

(crédito: JC Gellidon / Unsplash)





As inscrições para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) estão abertas até as 23h59 de 2 de outubro. A primeira fase do certame, que consiste em uma prova escrita, será aplicada em 6 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 330. Para se inscrever, siga os passos abaixo:



1 - Acesse a página do exame;

2 - Insira o CPF e data de nascimento e os dados apresentadas automaticamente pelo sistema;

3 - Anexe uma foto somente de rosto e, em seguida, informe o endereço residencial;

4 - Na próxima página, insira as informações do país de onde é o diploma e da instituição de graduação;

5 - Insira informações sobre o diploma e anexe as imagens do certificado (cada arquivo deve ter tamanho máximo de 2 MB e estar no formato PDF, PNG ou JPG);

6 - Na página seguinte, é possível solicitar atendimento especializado. Em alguns casos, será necessário inserir documento de comprovação da necessidade, conforme padrão do estabelecido no edital.

7 - Na etapa seguinte, é possível solicitar tratamento pelo nome social.

8 - Insira a unidade da Federação e o município de prova.

9 - Informe telefone e e-mail para contato

10 - Confira as informações e salve a inscrição.

11 - Em algumas horas, o boleto da taxa de inscrição estará disponível para impressão e pagamento.