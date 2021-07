Morre, aos 44 anos, coordenadora de escola do DF, vítima de covid-19

YV Yasmin Vianna*

A coordenadora da Escola Classe (EC) 15 de Ceilândia, Adriana de Fátima Tomás, morreu, aos 44 anos, por complicações causadas pela covid-19. O sepultamento ocorreu às 15h30 desta quarta-feira (7/7), no cemitério de Taguatinga. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus não houve velório.

Ao Correio, a mãe de Adriana de Fátima falou sobre a importância das pessoas seguirem as recomendações médicas contra a covid-19. “Esse vírus é mais sério do que muitos imaginam, se for preciso sair tomem todas as medidas protetivas para evitar o contágio", disse Esmeralda de Fátima Tomás, 62 anos. Ela diz que a filha fará muita falta e que sempre foi uma pessoa querida, dedicada a profissão e à família “Vai fazer falta, já está fazendo falta. Ela era uma boa professora, em todos os lugares que ela trabalhou todo mundo gostava dela, ela era uma pessoa de coração grande, muito humilde", disse a mãe.

Condolências

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) lamentou o falecimento da educadora em nota divulgada na terça-feira (6/7). “É com pesar que o Sinpro informa o falecimento da professora Adriana de Fatima Tomás, mais uma vítima da covid-19. Coordenadora da Escola Classe 15 de Ceilândia, a educadora deixa como legado o prazer em ensinar e a busca incessante por uma educação pública plural, democrática e de qualidade”, informou a associação.



O Sinpro ressaltou que, no período em que Adriana esteve no corpo docente público, ela “driblou as dificuldades, contornou os problemas e lutou pelo ensino de centenas de estudantes”. “Ficam as lembranças, a saudade, mas, também, o reconhecimento por todo o trabalho realizado”, disse o sindicato.Além do Sinpro, a escola em que Adriana trabalhava divulgou em nota seu pesar.

Imunização



A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF, informou nessa segunda-feira (5/7), que, a partir de quarta-feira (7/7), irá retomar a vacinação contra a covid-19 para professores da Educação Básica ao Ensino Médio da rede pública e pessoas em situação de rua. Este grupo irá receber 21,5 mil doses da Janssen, que chegaram ao Distrito Federal no último sábado (3/7).

O Secretário de Saúde, Osnei Okumoto declarou que “é um passo importante a aplicação de doses únicas para os professores, pois isso vai permitir a retomada das aulas, de forma presencial, no início de agosto”

