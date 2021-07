Covid-19: vacinação para professores e moradores de rua será retomada quarta-feira

DD Darcianne Diogo

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou, nessa segunda-feira (5/7), que retomará, a partir da quarta-feira (7/7), a vacinação contra a covid-19 para pessoas em situação de rua e professores da Educação Básica ao Ensino Médio da rede pública.

No total, serão destinadas a esse público 21,5 mil doses do imunizante Janssen. A remessa chegou ao DF no sábado (3/7). A vacinação ocorrerá em 15 pontos, por meio de lista nominal elaborada pela Secretaria de Educação (SEE). Por outro lado, as equipes volantes dos consultórios de rua farão a aplicação das doses para quem vive em situação de rua.

“É um passo importante a aplicação de doses únicas para os professores, pois isso vai permitir a retomada das aulas, de forma presencial, no início de agosto”, avaliou o secretário de Saúde, Osnei Okumoto. “Os moradores de rua também fazem jus a esse tipo de vacina, porque é muito difícil localizar essas pessoas, futuramente, para aplicar uma segunda dose, tendo em vista as características desse público”, completou.

Agendamentos

Nos próximos três dias, 41.009 pessoas com idades entre 44 e 59 anos e com comorbidades de 18 a 43 anos serão vacinadas. Segue aberta, sem necessidade de agendamento, a vacinação para quem tem 60 anos ou mais e gestantes e puérperas com comorbidades. Os idosos são atendidos em qualquer um dos 55 locais de vacinação. Já as gestantes e puérperas com comorbidades receberão o imunizante em pontos específicos – consulte aqui.