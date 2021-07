AM Ana Maria Silva

Calendário de retorno às aulas presencias na rede pública está definido - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, anunciou, na manhã desta terça-feira (27/7), o calendário de retorno das aulas presenciais da Rede Pública de Ensino. As atividades devem voltar de forma escalonada, a partir do dia 5 de agosto, com estudantes da educação infantil. Segundo a chefe da pasta, o retorno será com metade dos alunos em sala de aula e o restante com atividades remotas. A cada semana, o grupo será alternado.

Segundo o cronograma em 9/8 será o retorno dos alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) e do 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dia 16/8 será o retorno dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e do 2º e 3º segmentos do EJA. Os alunos do ensino médio e da educação profissional e tecnológica voltam em 23/8 e o calendário se encerra em 30/8, com o retorno das Escolas de Natureza Especial, Centros de Ensino Especial (CILs) e demais atendimentos). Os professores retornam na próxima segunda-feira (2). Outra medida: haverá redução de duração das aulas, com o intuito de manter a limpeza entre os turnos.

“A escola é, acima de tudo, um espaço de socialização, convivência, aprendizagem coletiva e vivência. Então, os nossos estudantes precisam estar nesse ambiente, socializando com os colegas e aprendendo”, reforçou Hélvia. De acordo com a chefe da pasta, para a tomada de decisão foram consultados sindicatos de professores, administrações e direção de escolas. “Foi uma construção coletiva onde diversos segmentos foram ouvidos, e nós acreditamos que seja a melhor ao DF no momento”, defendeu.

Os primeiros dias serão reservados ao encontro pedagógico, em que professores, gestoras, coordenadores e auxiliares prepararam a recepção aos estudantes, que ocorrerá nos dias 2/8, 3/8 e 4/8. Já os estudantes, começam a voltas às salas de aula a partir de 5 de agosto, de forma que os segmentos da educação vão se incorporando a cada semana, a partir da educação infantil até o ensino especial.

O escalonamento foi pensado para que a Secretaria de Educação avalie como estão os estudantes de cada segmento após mais de um ano e meio sem aulas presenciais, conforme explicou o secretário executivo, Denilson Bento da Costa. “Vale lembrar que somos uma comunidade escolar com cerca de 500 mil pessoas”, pontua. “E com esse intervalo vamos aprimorando esse retorno. É uma construção que temos feito com pais, professores, diretores e responsáveis pelas categorias”, segundo Denilson.

Cuidados

O modelo de retorno respeitará as regras de distanciamento social. Os estudantes deverão ficar, pelo menos, um metro de distância do outro dentro da sala de aula. Para isso, a regra geral é que as turmas sejam divididas em duas. A primeira metade vai para a escola, enquanto a outra desenvolve tarefas pedagógicas em casa. Na semana seguinte, os papéis se invertem.

Pra auxiliar a limpeza entre os turnos, a pasta reduziu a duração das aulas. Os professores regerão por um período de quatro horas presenciais na escola. Além disso, deverão dedicar uma hora diária ao atendimento remoto do estudante que ficou em casa. Essa uma hora de atendimento remoto deverá ser utilizada para higienização, preparando-se para receber as turmas do turno seguinte.