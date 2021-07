CNPq afirma que informações e pagamentos de bolsas estão garantidos

JM Jonatas Martins*

O presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Evaldo Vilela, explicou que “o backup de informações está garantido” após falhas nos sistemas da instituição. Segundo Vilela, os pagamentos de bolsas também não serão afetados e todos os prazos serão prorrogados. Os esclarecimentos foram prestados em comunicado nesta quarta-feira (28/7).

O informe ainda esclarece que a indisponibilidade nas plataformas foi diagnosticada por duas empresas, que apontaram problemas em um dispositivo do equipamento que armazena os dados. “É importante ressaltar que não foi um agente externo, nada de hacker, mas sim uma questão técnica: a falha de uma peça que pode ser substituída”, afirmou o presidente da instituição.

De acordo com Thales Marçal, diretor de gestão e tecnologia da informação do CNPq, os acessos serão restabelecidos assim que a troca desse dispositivo for possível. “Devemos ter esse posicionamento de hoje para amanhã”, disse.

Saiba Mais Ensino superior Gil do Vigor se posiciona em relação ao apagão no servidor do CNPq

O diretor comentou que a atualização dessa infraestrutura com um novo equipamento e o processo de migração de todo sistema estava em andamento. “É um processo lento e foi no meio dele que o equipamento antigo apresentou problema”, explicou. A transferência de dados para o novo dispositivo foi iniciada, mas ainda faltam cerca de 48 horas para finalizar.

“O problema foi diagnosticado, a peça a ser substituída também foi identificada e a troca deve ocorrer o quanto antes. Os dados estão todos garantidos, assim como os pagamentos. Ressalto que o problema na questão da TI não está relacionado ao orçamento. Isso também é muito importante. E a modernização da infraestrutura, que estava em andamento, será retomada com perspectiva de melhorias. Pedimos desculpas por todo transtorno causado por essa falha”, finalizou o presidente do CNPq.

As falhas, que atingiram as plataformas Lattes e Carlos Chagas, foram identificadas no último sábado. Os sistemas armazenam dados de cientistas brasileiros e contam com mais de sete milhões de currículos.

* Estagiário sob a supervisão da subeditora Ana Luisa Araujo