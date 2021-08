Diretores registram baixa presença na volta às aulas do 1º ao 5º ano

AM Ana Maria Silva

Readaptação à rotina de aulas presenciais pode ser motivo de baixa adesão - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As turmas de ensino fundamental I da rede pública voltaram para as salas de aula na manhã desta segunda-feira (9/8). De acordo com a Secretaria de Educação, 150.575 estudantes estão matriculados nos anos iniciais de 416 escolas. O retorno ocorre após um ano e meio de atividades suspensas, devido a pandemia da covid-19.

A diretora da Escola Classe 405 Norte, Luciana Gomes Pereira, conta que o colégio recebe cerca de 240 alunos. Cada turno recebe, aproximadamente, 120 estudantes. A expectativa, segundo a diretora, era de atingir 50% do público alvo. Mas, para o primeiro dia, apenas nove alunos compareceram. “Os pais ainda estão receosos, com medo”, pontuou Luciana.

Na 411 Norte, a diretora Symone Bonomo também relatou falta dos estudantes. O Centro de Ensino possui, matriculados, 196 alunos. De acordo com ela, a escola previa cerca de 50 crianças em cada turno. Mas, para o primeiro dia, 19 compareceram na escola. Para ela, a ausência se justifica pela nova adaptação de rotina. “Os pais ainda estão se organizando. Como o retorno é escalonado, alguns estão se confundindo. Tiveram alunos da tarde que vieram pela manhã. Estamos avisando e comunicando os pais”, informou a diretora.

Cuidados

O modelo de retorno foi planejado de maneira a manter as regras de distanciamento social. Conforme divulgado pela pasta, os estudantes deverão ficar distantes, pelo menos, um metro um do outro, dentro da sala de aula. Para isso, a regra geral é que as turmas sejam divididas em duas. A primeira metade vai para a escola, enquanto a outra desenvolve tarefas pedagógicas em casa. Na semana seguinte, os papéis se invertem.

Para facilitar a limpeza entre os turnos, a Secretaria de Educação reduziu a duração das aulas. Os professores regerão por um período de quatro horas presenciais na escola. Além disso, deverão dedicar uma hora diária ao atendimento remoto do estudante que ficou em casa. Essa uma hora de atendimento remoto deverá ser utilizada para higienização, preparando-se para receber as turmas do turno seguinte.

Confira o cronograma de retorno estruturado lê-la Secretaria de Educação:

* 5 de agosto: retorno dos alunos da Educação Infantil

* 9 de agosto: retorno dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e do 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

* 16 de agosto: retorno dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e do 2º e 3º segmentos do EJA

* 23 de agosto: retorno dos alunos do Ensino Médio e da Educação Profissional e Tecnológica

* 30 de agosto: retorno das Escolas de Natureza Especial, CILs, Centros de Ensino Especial e demais atendimentos