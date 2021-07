Vacinação de profissionais da rede pública de ensino chega 100%

CB Correio Braziliense

A vacinação dos professores da rede pública foi concluída no domingo - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Os profissionais da rede pública de ensino do Distrito Federal foram 100% vacinados contra a covid-19 no último domingo (11/7), segundo informação da Secretaria de Educação. Ao todo, foram imunizados 56 mil funcionários da rede de ensino do DF.

No domingo (11/7), o secretário de Educação Leandro Cruz e o vice-governador Paco Britto estiveram presentes no Parque da Cidade, um dos pontos de vacinação do DF. Leandro Cruz ressaltou que o objetivo do governo é que a rede privada de ensino chegue à mesma meta dos profissionais da rede pública. “Vamos garantir, ainda, que esse percentual também chegue à rede privada, que não parou de trabalhar e está mantendo as aulas presenciais”, disse ele.

Segundo o vice-governador Paco Britto, o mais importante neste momento é que a população do DF não faça escolha de vacinas, para que, desta forma, a vida volte ao normal o mais rápido possível. "Mas é importante que as pessoas tomem as vacinas disponíveis, uma vez que todos os imunizantes aplicados no DF têm aprovação da Anvisa e, portanto, são bons e confiáveis. Vacina boa é vacina no braço”, relatou ele.

Agora, com todos os profissionais da educação imunizados, as aulas da rede de ensino público do DF estão previstas para retornarem a partir do dia 2 de agosto.





Fonte: Agência Brasília