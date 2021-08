Concurso voltado para estudantes tem prêmio de 3 mil reais

JP Juliana Pimentel*

Nesta terça-feira (10/8), a Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) lançou o I Prêmio Essencial. O concurso é voltado para estudantes universitários que tenham ideias de ações para incentivar o controle social, desde que estejam matriculados em qualquer instituição de ensino superior do Distrito Federal. As inscrições irão abrir em 24 de setembro e os projetos precisam ser enviados até 24 de outubro. A CGDF premiará em dinheiro as três melhores iniciativas.

O prêmio totaliza em R$ 6 mil reais, dividido em primeiro, segundo e terceiro lugares. O grande vencedor ganhará R$ 3 mil. O vice-campeão será premiado com R$ 2 mil e o terceiro colocado, com R$ 1 mil. O projeto poderá ser feito individualmente ou em grupo de até cinco estudantes, sendo que o valor do prêmio será para o grupo. Para participar, será necessário apresentar declaração de matrícula em instituição de ensino superior do DF.

O controlador-geral do DF, Paulo Martins, explica que o nome do prêmio remete ao indispensável. “Essencial é o necessário, algo muito importante e que não pode faltar. Entendemos que a participação da sociedade na construção do governo é essencial. Por isso escolhemos esse nome, porque precisamos ouvir o que os jovens pensam sobre o controle social e quais as suas propostas para aumentar a participação do governo. No fim, quem ganha é a própria população do DF”.

O Prêmio Essencial irá avaliar a originalidade e a inovação do projeto, a viabilidade de execução, a participação social e o impacto na comunidade e ainda a adequação aos critérios de apresentação do projeto. Para isso, um comitê julgador formado por servidores da CGDF fará todas as análises para a premiação.

Rejane Vaz, subcontroladora de Transparência e Controle Social da CGDF, lembra que o controle social é a participação da população na administração pública: “Ele ocorre quando o cidadão acompanha e fiscaliza as ações do Governo. É um importante mecanismo de fortalecimento da cidadania que aproxima o Estado da sociedade, visando maior eficiência na prestação dos serviços públicos”.



Mais informações e inscrições foram publicadas no Edital nº 02/2021 e no site da CGDF.

