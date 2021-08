Frente Parlamentar Mista de Educação faz vistoria em escolas de Taguatinga

AM Ana Maria da Silva

Durante a vistoria, foram visitadas as escolas CEI 07, EC 39, CEF 04 e CEF 17 - (crédito: Matheus Veloso/Divulgação )

Durante a manhã desta quinta-feira (18/8), a Frente Parlamentar Mista de Educação visitou quatro escolas de Taguatinga com o objetivo de vistoriar os centros de ensino. A ação, denominada Blitz Retorno Seguro, contou com a coordenação do deputado federal Professor Israel Batista (PV), e teve como objetivo analisar a estrutura e organização.

De acordo com o deputado, que também é presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação, a ação surgiu em decorrência da grande preocupação quanto à segurança do retorno presencial às aulas, após quase dois anos com alunos afastados devido à pandemia da covid-19. “Essa é uma preocupação de famílias, professores. Então, é preciso demonstrar que o retorno é seguro. Apesar de ainda estarmos com a pandemia ativa, de todas as dificuldades de controle sanitário, as escolas devem reduzir os riscos de contaminação, e foi isso que viemos verificar”, pontua.

O resultado da vistoria foi positivo, conforme explicou o parlamentar. “Em termos de infraestrutura, as escolas estão funcionando bem. Todas estão com dispersões de álcool, com medidor de temperatura na estrada. Estão, respeitando o distanciamento, as crianças estão usando máscaras. Eu vi também muitos cartazes com a linguagem adequada à série, explicando qual o tipo de comportamento a criança deve ter”, pontua. Foram visitadas as escolas CEI 07, EC 39, CEF 04 e CEF 17.

Apesar da organização estrutural, Batista ressalta que ainda há poucas pessoas imunizadas com a segunda dose da vacinação contra a covid-19. “O nível de vacinação está inadequado. Ainda não temos 70% da população com segunda dose aplicada”, diz. “A maioria das escolas está recebendo cerca de metade dos alunos. Os pais ainda estão bem desconfiados sobre a segurança, os professores estão preocupados com o fato de que ainda não chegamos a 70% da população imunizada”, diz.

A Blitz, segundo o Professor, ocorre a nível nacional, e o objetivo é que ocorra em outras regiões administrativas. “A gente pretende dar continuidade, acompanhar os estudantes que estão voltando. Temos canais de denúncia, e estamos recebendo, por meio das redes sociais, informações sobre o não cumprimento das regras. Além disso, estabelecemos um checklist com dez pontos que devem ser cumpridos acerca do retorno. Toda escola que não cumprir será autuada, e vamos encaminhar para a Secretaria de Educação com o objetivo de correção”, garante.

