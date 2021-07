Parlamentares lançam ação para monitorar retorno das aulas presenciais

JM Jonatas Martins*

(crédito: Pref. Barueri)

A Frente Parlamentar Mista da Educação (FPME) iniciará um canal para monitorar a retomada das atividades presenciais nas escolas públicas do DF e de outros 23 estados em agosto. A Blitz Retorno Seguro receberá denúncias a partir da próxima segunda-feira (2/8), às 19h.

O objetivo da ação é analisar se as escolas estão cumprindo todos protocolos de segurança contra a covid-19 presentes no “Guia de Retorno das Atividades Presenciais na Educação Básica”, lançado pelo Ministério da Educação. A frente pretende contar com o apoio da comunidade escolar que poderá enviar denúncias sobre violações dos procedimentos sanitários por e-mail ou pelas redes sociais.

Foi preparado um material que pode guiar as denúncias por meio de 10 passos essenciais para garantir um retorno seguro. O material aborda questões como o uso de máscaras, condições de higiene e distanciamento social.

O guia pode ser baixado no site da frente. Depois de receber uma reclamação, será realizada uma checagem e o problema será divulgado para que seja resolvido o mais rápido possível.

A Blitz Retorno Seguro será lançada em uma live no Instagram com mediação do deputado federal Professor Israel Batista (PV-DF). Além disso, o evento contará com a presença da deputada federal Tábata Amaral (PDT-SP); da médica Ludhmila Hajjar; da presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), Rozana Barroso; e a professora da Universidade de Brasília (UnB) Catarina de Almeida Santos.

“Nosso objetivo é exercer um papel de fiscalização, já que não há uma coordenação nacional para minimizar os efeitos da pandemia na educação e para a retomada das aulas, como deveria ser. Assim como fizemos na Blitz do Enem, vamos receber as queixas e cobrar as autoridades”, afirma o deputado Israel Batista, presidente da FPME.

O parlamentar ainda completa: “Não podemos deixar que a reabertura das escolas seja um risco sanitário, com o aumento de casos e circulação de variantes de covid-19. Queremos que os alunos tenham acesso à educação, mas com segurança”.

A Frente Parlamentar Mista da Educação é uma associação de caráter suprapartidário. Composta por 312 deputados federais e 42 senadores, a organização existe desde 2019 com o intuito de defender uma educação pública de qualidade para as crianças, jovens e adultos brasileiros.



* Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer