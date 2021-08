CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Desde o retorno das atividades presenciais nas escolas do Distrito Federal, em 5 de agosto, pelo menos 89 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. Entre o número de casos, 23 são professores regentes, 17 estudantes, duas de merendeiras, dois vigilantes e um secretário escolar, além de sete faxineiras. Os dados são da Secretaria de Educação (SEEDF)

Apesar do número de casos, a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, avalia o cenário como positivo. “Temos 35 mil professores, quase 10 assistentes, pelo menos outros cinco mil vigilantes, merendeiras, faxineiras e 450 mil estudantes. Termos registrado 89 casos é absolutamente normal, dentro do esperado”, destaca.

Para a titular da Secretaria de Educação, “é um sinal de que as escolas aderiram ao esforço sanitário coletivo, adotaram corretamente todos os protocolos de biossegurança. A escola é um ambiente seguro”, garante.

O levantamento sobre os casos da comunidade escolar foi feito com a Secretaria de Saúde, levando em consideração os registros feitos pelas escolas desde a volta do recesso escolar.

O retorno das atividades acontece de forma escalonada: metade da turma presencial e a outra metade em casa, com atividades pedagógicas. A presença na escola se alterna a cada semana.

Nesta segunda-feira (23/8), retornaram ao modelo presencial os estudantes do Ensino Médio. E até dia 30 de agosto, Escolas de Natureza Especial, Centros Interescolares de Línguas (CILs), Centros de Ensino Especial e demais atendimentos retomam as atividades presenciais.



Cuidados

Hélvia destaca, contudo, a necessidade de medidas de prevenção. “Eu quero fazer um apelo aos professores, a eles que são o coração da rede pública: todos fomos vacinados, mas, fora da escola, devemos manter os cuidados, evitar aglomerações, usar máscara, lavar as mãos várias vezes ao dia. A pandemia, graças ao avanço da vacinação, começa a enfraquecer, mas ainda não acabou. Devemos dar exemplo à sociedade”, pontua.

Atualmente, as regionais de ensino com os maiores números de casos são Plano Piloto e Taguatinga, ambas com 16 casos confirmados.

A pasta explica que todo teste positivo é orientado pelo protocolo de rastreamento de contatos, ou seja, as pessoas com quem o caso positivo manteve contato próximo (ficou por pelo menos 15 minutos a uma distância menor que 1 metro ou abraçou, beijou e apertou a mão), são orientadas a se afastarem das atividades escolares. Os casos ficam sob monitoramento da Vigilância em Saúde até o fim do prazo de 15 dias sem sintomas.

*Com informações SEEDF